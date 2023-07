Trend voor halflang haar. Kopieer de hair look van de modellen – Photo ADVERSUS

Het is zomer. Dat betekent: vakantie, zon, zee, chillen op het strand en natuurlijk ook een nieuw kapsel. De Milan Men’s Fashion Week voor zomer 2024 liet interessante hair looks voor mannen zien, maar de haartrend die het meest opviel op de catwalk was het halflange haar van de modellen dat naar achteren gekamd was met een overvloedige hoeveelheid gel. Deze coole hair look is gemakkelijk na te doen en is perfect voor mannen met halflang haar die op zoek zijn naar een nieuwe look, ideaal voor het zomerseizoen.

Waarom middellang haar domineert

Halflang haar is een trend die steeds populairder wordt bij mannen. Het biedt een verscheidenheid aan stylingopties en zorgt voor de perfecte balans tussen een trendy look en een meer verfijnde look. Met deze lengte kun je experimenteren met verschillende looks terwijl je er netjes blijft uitzien, waardoor het de ideale keuze is voor zowel casual als formele gelegenheden.

Tijdens de Milano Fashion Week zomer 2024 zagen we een interessant voorbeeld van deze trend. De modellen droegen naar achteren gekamd haar voor een casual en zomerse look, perfect voor deze tijd van het jaar. Of je nu naar het strand gaat of een zomerparty, dit kapsel moet je zeker uitproberen. Als je de juiste lengte hebt natuurlijk.

Styling tips

De perfecte naar achteren gekamde look is gemakkelijker dan je denkt. Volg deze eenvoudige stappen voor een catwalk-proof stijl:

Begin met schoon, fris gewassen haar. Gebruik een shampoo en conditioner voor jouw haartype voor een optimaal resultaat.

Droog je haar voorzichtig om overtollig water te verwijderen. Voor de beste stylingresultaten moet je haar vochtig zijn, niet nat.

Kies een kwalitatief goede haargel of stylingcrème met een sterke hold. Breng een kleine hoeveelheid product aan tussen je handen en verdeel het gelijkmatig door je haar, waarbij je je concentreert op de aanzet en het midden van de haarlengte.

Gebruik nu een kam met brede tanden of gewoon je vingers en kam je haar voorzichtig naar achteren en weg van je gezicht. Let op dat je niet te hard trekt als je een kam gebruikt, want dan kun je je haar beschadigen.

Droog je haar met een föhn en houd de temperatuur laag. Leid de luchtstroom van de wortels naar de uiteinden en houd het haar naar achteren gekamd.

De achterover gekamde hair look met gel is het perfecte kapsel voor het zomerseizoen. Makkelijk na te doen en ideaal voor alle gelegenheden, van stranddagen tot zomerfeestjes. Met de juiste producten en de stylingtips die we hebben gegeven, ben je klaar om er deze zomer geweldig uit te zien en in lijn te blijven met de nieuwste haarmode voor mannen voor 2023 en daarna.