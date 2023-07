JORDANLUCA man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of JORDANLUCA

De collectie van Jodanluca voor herfst winter 2023, ontworpen door Jordan Bowen en Luca Marchetto, onderzoekt schijnbare tegenstellingen, overeenkomsten en divergenties, chaos en orde, en hoe ze op elkaar inwerken. Het gaat om een complete garderobe die uit elkaar is gehaald en weer in elkaar is gezet in één enkele presentatie. De kledingstukken zijn niet genderloos, genderneutraal of uniseks, maar overstijgen beperkende en achterhaalde etiketten. Ze zijn voor mensen.

Laten we beginnen met de vormen: voor dit seizoen heeft Jordanluca de ‘bulldog’-schouder gecreëerd, die jassen, shirts, gebreide kleding, jurken en jacks de indruk van massa en voorwaartse beweging geeft. De drager ziet er licht gebogen uit, maar niet verslagen; de lichaamstaal drukt de vastberadenheid uit van iemand die onder druk staat.

JORDANLUCA man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of JORDANLUCA

Deze ronding geeft de schouders beweging in plaats van het statische volume waarmee ze meestal worden weergegeven. Een ronding die vervolgens wordt onderbroken op borsthoogte en een gevoel van lading creëert, van opzettelijke onvoorzichtigheid.

JORDANLUCA man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of JORDANLUCA

Voorwaartse beweging is een van de terugkerende motieven van deze nieuwe collectie collectie, overal aanwezig, van rokken tot jurken in bedrukte zijde, van stoffen in koele wol met plooien met rauw effect aan de voorkant, tot cowboylaarzen. Hetzelfde gevoel van beweging en richting zie je ook terug in de denim met lange stroken aan de achterkant. Op het T-shirt dat het resultaat is van de samenwerking met Lonsdale, het Britse sportmerk, staat ‘Harder Faster’, omdat we in deze vreemde tijden met logaritmische snelheid blijven bewegen.

JORDANLUCA man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of JORDANLUCA

Voor herfst winter 2023 zijn alle garderobe-items opnieuw bekeken met een ironische twist. De eenvoudige hoodie is ondersteboven gekeerd en bedrukt met heldere digitale elfjes, waardoor een vleugje fantasie aan dit alledaagse kledingstuk wordt gegeven, waarmee wordt bevestigd dat vandaag de dag alles online mogelijk is, dat persoonlijke realiteiten kneedbaar worden en wereldsheid kan worden overwonnen.

JORDANLUCA man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of JORDANLUCA

Militaire camouflageprints worden geherinterpreteerd in het felroze om optimisme uit te stralen. Coltruien van stretchmateriaal zijn bedrukt met kleine vierkantjes die telefoonschermen imiteren.