Trainingstips voor beginners

Trainingstips voor beginners. Veel beginners die zich inschrijven bij een sportschool denken dat ze binnen de kortste tijd al fantastische resultaten zullen behalen. Inderdaad is het waar dat de eerste resultaten al na enkele trainingen zichtbaar zijn, maar dan hebben we het enkel en alleen over ‘de eerste resultaten’.

De echte, substantiële veranderingen en verbeteringen van het lichaam (toename van spiermassa en kracht) zullen langer op zich laten wachten en zullen alleen worden bereikt door regelmatig en met veel discipline en concentratie te trainen. Hier zijn onze vijf gouden regels voor wie serieus wil (gaan) trainen en het maximale eruit wil halen.

Trainingstips voor beginners

Train op gezette tijden, minimaal drie keer per week. Als het niet lukt om je vaste trainschema aan te houden, probeer dan in ieder geval om drie maal per week te trainen. In het begin train je alle spiergroepen in één enkele training, later verdeel je de spieren in twee groepen die je om de beurt traint (bijvoorbeeld op maandag de ene spiergroep en op woensdag de andere groep).

Train nooit langer dan 60 tot 75 minuten. Probeer je te concentreren op de training en las rustpauzes in tussen de verschillende oefeningen. Houd altijd een goed ritme aan en train niet langer dan 75 minuten. Je loopt dan namelijk het risico dat je teveel van je lichaam vraagt en dat je lichaam niet de tijd heeft om zich te herstellen, met alle consequenties van dien…

Let op je voeding. Houd een compleet en uitgebalanceerd voedingspatroon aan. Vlees, magere kaas, melk, eieren en eventueel een voedingssupplement met proteïnen. Als je traint heeft, moet je goed eten, zodat je lichaam beschikt over de nodige energie en de bouwstenen voor de toename van de spiermassa.

Probeer tenminste 8 uur te slapen. Een ongeregeld leven en te weinig nachtrust komt je sportieve leven niet ten goede. Als je traint moet je ervoor zorgen dat je lichaam genoeg rust krijgt om zich te herstellen. Bedenk dat de toename van de spiermassa juist tijdens de rustperiodes geschiedt.

Denk niet altijd aan de sportschool en je trainingen. Eenmaal buiten de sportschool is het tijd om te ontspannen, om te gaan stappen, om andere dingen te doen. Veel mensen, vooral beginners, zijn overenthousiast en alleen maar hun trainingen en lichaam bezig. Sporten wordt dan een ware obsessie en dat is niet de bedoeling. Trainen moet leuk zijn, niet een verplichting.

ADVERSUS