Tijdens de Milan Fashion Week fotografeerden we de streetstyle mode voor de heren. Bij de show van Versace ging men Versace gekleed. Of course.

De streetstyle mode voor de heren bij Versace in Milaan. Foto ADVERSUS

Wil je een idee krijgen van de actuele modecollecties van een modehuis, dan kun je twee dingen doen: of je gaat een boetiek van het desbetreffende modehuis binnen, of je zorgt dat je tijdens de modeweek op de showlocatie van dat maison bent. Dat laatste deden wij. We fotografeerden de streetstyle mode voor de heren bij Versace voor je.

De streetstyle mode voor de heren bij Versace in Milaan. Foto ADVERSUS

Eerlijk gezegd hadden we nog even getwijfeld of we wel naar de showlocatie van Versace zouden gaan. De Men’s Fashion Week voor zomer 2023 in Milaan was in volle gang en we hadden de hele dag showlocaties afgelopen. We hadden die dag al honderden heren looks gefotografeerd.

De streetstyle mode voor de heren bij Versace in Milaan. Foto ADVERSUS

Bovendien showde Versace in de Via Gesù, een charmant maar smal straatje – een steeg bijna – in de buurt van de dure Via Montenapoleone. Niet de ideale omgeving voor streetstyle foto’s. Dat de showlocatie zo centraal gelegen was en dat het een bijzonder mooie avond was, gaf uiteindelijk de doorslag.

Maar qua streetstyle mode was het precies zoals wij verwacht hadden: typische Versace outfits waar de gemiddelde man niet echt veel mee kan. Veel kleur, veel prints, extreme combinaties zoals de fuchsia blazer met zijden shorts en witte Chelsea boots.

De streetstyle mode voor de heren bij Versace in Milaan. Foto ADVERSUS

Enigszins draagbaar was de look met spijkerbroek, spencer (mouwloze trui) en slippers, maar laten we eerlijk zijn, voor zoiets hoef je niet bij Versace te zijn.

Maar goed, de boodschap is duidelijk. Kleur en fantasieën zijn nog steeds super modetrends voor de heren. En verder mag eigenlijk alles. Dus haal uit deze streetstyle looks die dingen die jou aanspreken. Wie zijn wij om te oordelen?

Klik hier voor de streetstyle trends voor de dames