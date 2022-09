Dit zijn de kapseltrends voor winter 2022 voor krullend haar

In de kapseltrends voor winter 2022 2023 is er ongewoon veel aandacht voor krullend haar. We lichten een aantal kapsels voor je uit.

Haartrends man winter 2022 2023. Krullend haar met pony. Foto ADVERSUS

Steeds meer staan in de kapseltrends de haartexturen centraal. Zo ook in de kapseltrends voor winter 2022 2023.

Met texturen bedoelen we de natuurlijke beweging in je haar. Die kun je het beste bepalen door je haar te wassen en aan de lucht te laten opdrogen. Wat zie je? Valt je haar steil naar beneden, zit er een lichte slag in of springt het spontaan in de krul. Je weet nu wat voor een textuur je haar heeft.

Overigens verandert die textuur in de loop van de tijd. Het natuurlijke verouderingsproces (denk ook aan grijs worden) en hormoonveranderingen kunnen je haar een andere textuur meegeven, ook al zal je natuurlijk nooit van steil naar super krullend haar gaan.

Maar waar het om gaat, is dat je je haartextuur respecteert en met je kapsel niet tegen de natuur in gaat werken.

Vroeger werden bijvoorbeeld krullen vaak weggeknipt of weggestyled. Dat doen we dus niet meer. Integendeel. Als je krullend haar hebt, dan ga je daar met je kapselkeuze het maximale uithalen.

Dat zien we tegenwoordig ook op de catwalks en in de modewereld gebeuren. Overigens kun je dan nog alle kanten op. Je kunt kiezen voor een volumineus halflang kapsel of voor een (nog) wat langer kapsel waarbij je haar bijna op je schouders valt.

Je kunt ook gaan voor een klassiek herenkapsel met een wat langere bovenkant die je dan mooi kunt stylen en waarvan je de slag kunt accentueren.

Verder heb je de keuze tussen een middenscheiding (influencers/e-boys kiezen hier vaak voor), een zijscheiding of een pony. Want ook de taboe dat je geen pony kunt hebben als je krullend haar hebt, is doorbroken. Je gaat dan simpelweg voor een krullende pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw hair look voor winter 2022 2023.

