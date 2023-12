Zo kom je de winter warm door, ook met de thermostaat laag

Wie geen kou wil lijden, moet slim zijn. Ook met de thermostaat laag, kun je het in huis warm en behaaglijk hebben. Met een paar gerichte warmtegadgets behoort koukleumen tot het verleden. Of je nu op de bank aan het chillen en Netflixen bent of achter je computer zit, er is voor elke gelegenheid een gezellige warmteoplossing. In de tussentijd houd je je energierekening binnen de perken. Misschien lukt het je zelfs om er nog wat vanaf te knabbelen.

Warmtekusssens

Iedereen kent de elektrische deken die je ’s avonds voor het slapen aanzet zodat je in een behaaglijk bed stapt. Maar tegenwoordig zijn er veel meer geavanceerde – en energiebesparende! – warmte gadgets die je het in huis (en buiten) comfortabel warm maken, en je ook nog eens helpen energie te besparen.

Zo heb je tegenwoordig draadloze warmtekussens die werken dankzij infrarood technologie en een oplaadbare batterij. Met een grote batterij geeft zo’n warmtekussen wel negen uur lang warmte af. Zo kun je urenlang genieten van een warmte tot 42 graden (de thermostaat kan misschien zelfs nog een graadje lager). Een infrarood warmtekussen verwarmt je bovendien tot diep van binnen waardoor je spieren ontspannen, je bloedcirculatie verbetert en gewrichtsstijfheid vermindert.

Het leuke is ook dat deze kussens tegenwoordig een stijlvolle uitstraling en trendy designs hebben. Ze komen in allerlei maten, kleuren en materialen: gebreid, wollig en zacht als een schapenvacht of in chic fluweel. Op deze manier vormen ze een sfeervolle aanvulling op je interieur. Voor een cozy mood leg je meerdere kussens in je bank zodat ook je huisgenoten de warmte kunnen omarmen.

Verder zijn er zelfs warmtekussens die speciaal voor buiten zijn ontwikkeld. Op zonnige dagen kun je op deze manier behaaglijk van je buitenzitje genieten. Met een warmtekussen kun je winterse temperaturen aan, ook als je stilzit, zonder tot op het bot te verkleumen. Ook in de auto kan zo’n kussens trouwens een weldaad zijn. Een warm steuntje in de rug is altijd welkom.

Elektrische kruik

Heb je last van koude voeten, dan is een elektrische kruik misschien jouw ding. Ook hier heeft de technologie grote sprongen gemaakt. Zo’n heb je tegenwoordig draadloze elektrische kruiken die, net zoals warmtekussens, op een oplaadbare batterij werken, en dus energiebesparend zijn. Bovendien behoort al dat gedoe met kokend water voor het vullen van je kruik hiermee tot het verleden.

Het fijne van zo’n kruik is verder dat-ie niet veel plek inneemt. Je kunt er je voeten aan warmen in bed, de kruik tijdens het chillen op de bank omarmen, of het gadget meenemen op reis, misschien wel naar je werk.

Met warmtegadgets haal je een behaaglijke gezelligheid in je huis maar, en dat had je vast al bedacht, het zijn ook heel geslaagde cadeautjes. Je maakt er iedereen blij mee.