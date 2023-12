Zo verzorg je je huid na je vijftigste. Tips en skin care routine voor mannen

Je huid ondergaat ingrijpende veranderingen naarmate je ouder wordt. Rond je vijftigste beginnen de gevolgen van natuurlijke afname van collageen- en elastineproductie zichtbaar te worden, met de onvermijdelijke tekenen van huidveroudering zoals rimpels en verlies van stevigheid. Er zijn echter preventieve maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat de ouderdomsverschijnselen verergeren en om je huid optimaal te houden, zelfs na je vijftigste.

Dit gebeurt er met je huid naarmate je ouder wordt:

• De productie van collageen en elastine vertraagt, wat leidt tot verlies van elasticiteit en stevigheid van de huid. Kleine lijntjes, rimpels en plooien beginnen zichtbaar te worden.

• De huid wordt droger doordat de talg- en zweetklieren in de loop van de tijd minder goed functioneren. Een droge huid is gevoeliger voor schade door veroudering.

• Er kunnen ouderdomsvlekken en verkleuringen ontstaan op delen van de huid die in de loop der jaren aan de zon zijn blootgesteld.

• De poriën kunnen groter en meer zichtbaar worden.

• De dikte van de huid en de bloedcirculatie nemen af, waardoor deze fragieler wordt en gevoeliger is voor verwondingen.

Zo kun je het verouderingsproces vertragen

Het natuurlijke verouderingsproces valt niet te stoppen maar je kunt het wel vertragen door schadelijke gedragingen te vermijden en jezelf goed te verzorgen:

• Stop met roken als je een roker bent. Roken versnelt de veroudering van de huid (en het lichaam) omdat het de lichaamscellen beschadigt.

• Drink voldoende water om de huid gehydrateerd te houden en gifstoffen te elimineren. Een uitgedroogde huid verliest sneller elasticiteit.

• Volg een dieet dat rijk is aan antioxidanten uit fruit en groenten om je huid te beschermen tegen schade door omgevingsfactoren.

• Je zou kunnen overwegen om collageensupplementen in te nemen, uit recente onderzoeken zou blijken dat ze iets voor je huid kunnen doen.

Huidverzorgingsroutine (in de morgen)

• Gebruik elke ochtend een zonnebrandcrème met een SPF van minimaal 30, zelfs op bewolkte dagen. Blootstelling aan UV-straling is de belangrijkste oorzaak van huidveroudering.

• Exfolieer je huid 1 tot 2 keer per week met een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen en celvernieuwing te bevorderen. Maar pas op: overmatig exfoliëren kan de huid irriteren.

• Hydrateer dagelijks met een lichte, olievrije lotion. Zwaardere crèmes kunnen de poriën verstoppen. Kies een lotion die geschikt is voor jouw huidtype.

• Je kunt, als je wilt, je skin care routine uitbreiden met een antioxidantserum met ingrediënten zoals vitamine C (aanbrengen vòòr de hydraterende crème). Zo’n serum bestrijdt schade door vrije radicalen.

Huidverzorgingsroutine (’s avonds)

• Reinig je huid grondig maar voorzichtig om vuil, talg en verontreinigende stoffen te verwijderen.

• Breng tot 3 avonden per week een retinolcrème aan om de collageenproductie en celvernieuwing te stimuleren. Begin met een lagere concentratie en bouw geleidelijk op; retinol kan de gevoelige huid irriteren.

• Gebruik een rijke, hydraterende crème. Dikkere crèmes bieden extra hydratatie gedurende de nacht.

Andere skin care tips voor mannen boven de vijftig:

• Beperk de tijd dat je direct aan zonlicht wordt blootgesteld en draag beschermende kleding en een pet wanneer je langdurig buiten bent.

• Exfolieer regelmatig maar voorzichtig om dode huidcellen te verwijderen en celvernieuwing te bevorderen.

• Wees alert op moedervlekken en verkleuringen, omdat het risico op huidkanker toeneemt met de leeftijd. Raadpleeg bij twijfel de huisarts of huidarts.

• Gebruik indien nodig correctiemiddelen om onvolkomenheden te camoufleren. Vraag advies in de parfumerie of apotheek.

Zoals je kunt begrijpen, is het belangrijk dat je je huid dag na dag verzorgt. Alleen dan zul je ouderdomsverschijnselen zo lang mogelijk buiten de deur houden.

