Afvallen: het is nu of nooit! 2 Praktische basis tips

Zo val je op een gezonde en snelle manier af met sporten, lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd voedingspatroon. Praktische adviezen om af te vallen en snel weer in vorm te komen.

1. Afvallen doe je met een plan van aanpak

Het is mogelijk om af te vallen, dat weet iedereen, en je kunt zelfs binnen een relatief korte tijd opmerkelijke resultaten bereiken (we hebben het dan over drie, vier maanden, en daarom is het zo belangrijk om nu direct te beginnen), als je er maar je best voor doet en volhoudt in de tijd.

Het heeft dus geen zin om in een enthousiaste bui voor een keertje je sportschoenen aan te trekken en een beetje door de buurt te joggen (met het risico op een blessure) of om één keer in de drie weken als een dolle in de sportschool te keer te gaan. Als je echt wilt afvallen, zul je een plan moeten hebben. CONCENTREER JE OP EEN SCHEMA waarin je regelmatige bezoeken aan de sportschool en een geschikt voedingspatroon hebt ingepland!

2. Serieus aan de slag

Ons advies zou zijn om je in te schrijven bij een serieuze sportschool en om een afspraak te maken met een kundige sportinstructeur die je helpt met het opzetten van een plan van aanpak.

De instructeur zal samen met jou de aandachtspunten (gezond afvallen, spiermassa ontwikkelen, strakker worden) in kaart brengen en je gewicht en maten noteren. Soms ook wordt tijdens zo’n afspraak de hoeveelheid lichaamsvet gemeten (via de traditionele huidplooimeting of met een moderner technologisch instrument dat niet altijd even precies is maar wel een indicatie geeft).

En dan zul op twee fronten moeten werken: aerobische training (wees maar niet bang, je zult echt niet in een balletpakje op de muziek van Olivia Newton John hoeven dansen) en je dieet. Beide elementen zijn belangrijk als je gezond – en relatief snel – wilt afvallen.

We willen niet de plaats van de instructeur in de sportschool innemen, maar om je op weg te helpen geven we je wel een idee van hoe zo’n plan van aanpak om afvallen eruit kan zien:

1) Fitness. Aerobische training (loopband, step en andere aerobische oefeningen) tenminste drie keer per week, 30 tot 40 minuten per keer. Op deze manier verbrand je niet alleen meer calorieën maar stimuleer je ook de stofwisseling waardoor er een hele serie processen op gang komt die je helpen om het gewenste doel te bereiken, dat wil zeggen om je overtollige kilo’s kwijt te raken. Verder hoort bij een evenwichtige aanpak het trainen met gewichten. Krachttraining is niet alleen belangrijk om af te vallen, maar ook om je lijf een strakker aanzien te geven, vooral in de bekende ‘probleemzones’ als billen, buik en armen. De krachtoefeningen zullen ongeveer 10 tot 20 minuten per keer in beslag nemen en kunnen zowel voor als na de aerobische oefeningen worden uitgevoerd. In totaal ben je per training dus ongeveer 1 uur kwijt.

2) Dieet. Hier komen we aan het ‘persoonlijke’ gedeelte van het plan van aanpak. Het zal van persoon tot persoon verschillen hoe dit gedeelte van je afslankschema eruit ziet. De hoeveelheid calorieën die je dagelijks tot je neemt, hangt van meerdere factoren af, zoals je lichaamsgewicht, je streefgewicht, je lichaamsbouw, je levensstijl en je basisstofwisseling. Je kunt je het beste tot een serieuze en gekwalificeerde deskundige wenden om een dieet te laten samenstellen. Wees je ervan bewust dat diëten een serieuze zaak zijn. Ga niet zomaar ‘doe het zelven’. Is een dieet echter goed en kundig samengesteld, dan werkt het, en hoe.

Dus…

Kort gezegd komt het erop neer dat je nu nog op tijd bent om het begin van de zomer in goede lichamelijke vorm tegemoet te zien, maar wacht niet te lang. Plan drie uur per week voor gerichte lichaamsbeweging in, en geef aan de tafel de voorkeur aan fruit, groente, mager vlees (en laat zoetigheden, kaas en al te vette voedingsmiddelen staan). En ben je ertoe in de gelegenheid wend je dan tot een deskundige die je zal helpen om een voedingsschema op te stellen dat geschikt is voor jouw persoon.