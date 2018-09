Cover model Carola. Twee hemelse ogen en een volle mond (die gek op zoet is!)

Carola Varini is ons nieuwe cover model. Je herinnert je deze zwoele Italiaanse schoonheid vast nog wel. We hebben al eerder met haar geshoot. Want inmiddels weet je het, als wij eenmaal een model vinden waarmee het klikt, dan moet ze terugkomen voor een volgende shoot! Dat gold ook voor Carola. Dit keer hebben we behalve foto’s maar liefst twee video’s voor je! Niet alleen omdat we jullie zoveel moois niet willen onthouden, maar ook omdat Carola voor de camera ongelooflijk expressief en ongedwongen is. Dat is ze trouwens ook zonder dat ze voor de camera staat. Carola is als kwikzilver en heeft altijd de wildste verhalen, zo uit het leven gegrepen.

Ga dus maar even lekker zitten en wijd de komende tien minuten aan Carola. Lees het korte interview hieronder (dan begrijp je meteen waar het idee voor de video met ijs op een hoorntje vandaan komt!). Geniet van foto’s en video’s en mocht je ooit in Bergamo komen… dan weet je Carola te vinden! Alessio

VIDEO

Wat zijn je goede eigenschappen?

Mijn beste eigenschappen zijn, denk ik, dat ik spontaan, creatief en positief ben!

En wat vind je mooi aan je lichaam?

Dat vind ik een moeilijke vraag want als ik naar mezelf kijk, zie ik alleen maar de dingen die ik niet mooi vind, ondanks het feit dat ik een beetje egocentrisch ben, en dus is het allemaal een beetje dubbel. Maar als ik moet kiezen, dan zeg ik: mijn ogen en mijn mond.

Bestaat er zoiets als vriendschap tussen vrouwen in de show biz wereld? Kun je echt vriendinnen maken of is de concurrentie onderling te groot?

Er is zeker concurrentie maar dat geldt niet alleen voor de show biz wereld maar voor elke andere sector. En verder is het eigenlijk altijd moeilijk om een echte vriendin te vinden!

Is er iets in je leven waar je spijt van hebt, iets wat je niet meer zou doen als je je modellencarrière zou kunnen overdoen?

Het enige waar ik spijt van heb, is niet iets wat ik gedaan heb… maar iets dat ik NIET gedaan heb!

Waar zijn je toekomstdromen? Wil je in de showbiz wereld blijven werken?

Ik hoop in de modellenwereld te kunnen blijven werken zolang mijn lichaam en gezicht dat toelaten. En verder zou ik het heel leuk vinden om in een televisieserie mee te spelen, maar dat zal wel een droom blijven want ik ben met andere dingen bezig.

Vertel ons eens over die andere dingen…

Op dit moment ben ik een pasticceria (gebakswinkel) aan het openen in Bergamo (Italië). Ik ben namelijk dol op zoetigheden en desserts, ook al zou je dat van een model misschien niet denken. Mijn pasticceria gaat ‘Sweet Carolyna Italian Bakery’ heten en het is een familiebedrijfje. Beter zo!

Wat is je lievelingsparfum?

Chanel N5.

En voor een man?

Mijn lievelingsluchtje voor een man? Eh… die van mijn man natuurlijk: Creed! Makkelijke vraag!

De gekste aankoop die je ooit gedaan hebt…

Oh jee… Ik zou graag antwoorden dat het om een superdure tas ging maar mijn wildste aankoop was… mijn huis!!!

Wat is je grootste angst?

Om de mensen waar ik van houd te verliezen.

Wat is de laatste droom die je je herinnert?

Mijn laatste droom… Mmmmm. Ik kan me zo snel niets herinneren. Ik zou liegen als ik deze vraag zou antwoorden.

Hoe zou je jezelf met één woord beschrijven?

Gek… Maar in de zin van ‘prettig gestoord’!!!

