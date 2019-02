Grove poriën. Dit kun je ertegen doen

Grove poriën ofwel grote poriën die de elasticiteit hebben verloren en als ‘mondjes van de huid’ blijven openstaan, kunnen genetisch bepaald zijn. In dat geval is er weinig (lees: niets) aan te doen. Op zijn hoogst zou je een ‘pore minimizer’ kunnen gebruiken. Dat is een product dat een filmpje over je huid legt en de poriën enigszins camoufleert, maar of je daar als man zin in hebt, is maar de vraag.

Openen de poriën zich echter doordat zich vuil in de poriën ophoopt, dan is er wél iets aan te doen. De oplossing ligt voor de hand: het vuil verwijderen en de poriën schoonmaken. Eigenlijk zitten we hier in de ‘voorkomen is beter dan genezen’-zone. Voorkom dat je poriën dichtslibben om zo te voorkomen dat ze ‘uitrekken’.

In dit kader is het van belang dat je je gezichtshuid ’s morgens en ’s avonds zorgvuldig reinigt met een mild, dus niet agressief reinigingsproduct. Verder heeft elke man tegenwoordig wel een scrubcrème in zijn badkamer staan. Maar er is meer dat je kunt doen.

Salicylzuur tegen grove poriën

Een ideale manier om de poriën van binnenuit te reinigen is een product op basis van salicylzuur (een beta hydroxyzuur, ook wel kort aangeduid als BHA – beta hydroxy acid). Dit soort producten maakt deel uit van een nieuwere generatie huidverzorgingsproducten waarover nog niet veel bekendheid onder het grote publiek bestaat.

Is de klassieke scrubcrème gebaseerd op de wrijving van korreltjes in de crème met het oppervlak van de huid (wat er inderdaad toe leidt dat de huid schoner wordt en gladder aanvoelt), een product op basis van BHA – waaronder salicylzuur – dringt in de poriën door en maakt de huid van binnenuit schoon. Een scrubcrème heeft, zou je kunnen zeggen, een mechanische werking terwijl hydroxyzuren een chemisch (exfoliërende) werking hebben.

Bijkomend voordeel is dat het gebruik van een product op basis van salicylzuur (dat overigens een werkende stof is die uit de bast van de wilgenboom wordt gewonnen) ook de vorming van pukkeltjes en mee-eters tegengaat. Salicylzuur is van de familie van de aspirine en voorzichtigheid is geboden als je allergisch op aspirine reageert. In het begin kan een product op basis van hydroxyzuur de huid irriteren en voor roodheid zorgen. Bouw het gebruik langzaam op.

Verschillende cosmetische lijnen hebben inmiddels producten op basis van salicylzuur in hun gamma opgenomen. Ga voor een lotion en voor een concentratie van salicylzuur van 1% of iets hoger. Laat je bij je keuze voorlichten door de apotheker of je huidarts.

