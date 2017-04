Zijn mannen bang om ouder te worden?

Mannen worden mooier oud dan vrouwen. Mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Hoe vaak wordt het niet gezegd? George Clooney en Brad Pitt worden meestal als voorbeelden aangehaald. Ondanks deze bemoedigende woorden en voorbeelden laat het voortschrijden van de jaren ook mannen niet onberoerd.



Ouder worden wordt door mannen verschillend ervaren. Sommige mannen hebben er geen probleem mee. Voor andere mannen kan het echter een bron van onrust zijn en tot opvallende gedragsveranderingen leiden.

Mannen en ouder worden

Vaak wordt er niet bij stilgestaan dat het vieren van de veertigste, vijftigste verjaardag ook op mannen impact heeft. Vrouwen groeien op met de biologische tijdsklok. Elke vrouw die een beetje om haar uiterlijk geeft, kent de woorden ‘vroegtijdige veroudering’ en probeert al vanaf jeugdige leeftijd deze verschijnselen zoveel mogelijk te bestrijden. Vrouwen weten maar al te goed dat ze niet de eeuwige jeugd bezitten. Bovendien worden vrouwen op een gegeven moment, namelijk in de overgang, heel concreet met het voortschrijden van de jaren geconfronteerd.

Voor mannen is het proces van ouder worden misschien minder zichtbaar, maar dat neemt niet weg dat ook zij er doorheen moeten. De ‘mid-life’ periode brengt ook voor mannen ingrijpende psychologische veranderingen met zich. Iedere man moet door deze fase heen. Het is de overgang van jongeman naar ‘rijpe’ en ‘volwassen’ man.

Niet elke man reageert hetzelfde op deze overgang. Sommige mannen hebben er moeite mee om te accepteren dat de ‘speeltijd’ om is. In de periode na de veertigste staan mannen vaak midden in het leven, zijn de verantwoordelijkheden, ook op financieel vlak groot, en zijn de verwachtingen hoog. ‘Op je veertigste moet je toch wel iets bereikt hebben’.

Aanvaarden of vluchten?

Hoe reageren mannen op ouder worden? Sommige mannen lukt het om de stap van jonge, speelse man naar rijpe, volwassen man zonder al te veel moeite te zetten. Zij beginnen zich in deze periode van het leven sterker en zekerder te voelen. Ze vinden het prettig dat ze op al heel wat levenservaring kunnen terugvallen en zijn zich ervan bewust dat hun rijpe(re) uiterlijk een zeker overwicht en autoriteit verschaft. Andere mannen ervaren deze overgang echter als een crisismoment en weer andere mannen proberen er hard voor weg te rennen en storten zich in een ‘tweede jeugd’. Kijk maar eens rond in je omgeving, spreek veertigers erop aan en je zult te horen krijgen dat deze periode in hun leven in ieder geval niet meer zo gemakkelijk voorbijglijdt als de ‘eerste helft van het leven’.

Hoe mannen op ouder worden reageren en of ze wel of niet in de zogenaamde mid-life crisis terecht komen, kan ook worden bepaald door de omstandigheden waarin iemand verkeert. In dit verband noemen onderzoekers wel factoren als stress, problemen in de relatie, de zorg voor kinderen maar ook de bezorgdheid om ouder wordende ouders, financiële problemen en de huidige maatschappij waarin steeds meer de nadruk komt te liggen op het uiterlijk en waarin op ouderdomsverschijnselen steeds vaker een negatieve stempel wordt gedrukt.

Hoe reageren mannen ouder worden?

Niet iedere man reageert dus hetzelfde op ouder worden. Toch lijken er wel enkele terugkerende gedragingen te zijn. Iedereen kent wel de clichés van de snelle sportauto en de jonge vrouw aan de arm :

De aanschaf van luxe goederen. We noemden de sportwagen al. Het schijnt dat er mannen zijn die op hun ouder worden reageren met de aanschaf van dure spullen die ze voorheen nooit zouden hebben gekocht. En uiteindelijk zouden deze mannen deze spullen vaak niet eens gebruiken!

Extra aandacht voor het uiterlijk. Let eens op hoeveel mannen er rond hun veertigste of vijftigste niet opeens gaan sporten. Het is een bekend verschijnsel dat mannen in de mid-life periode meer aandacht aan hun uiterlijk gaan besteden. Sommige mannen ondergaan een echte metaforse. Alsof ze met jeugdige kleding en een afgetraind figuur de voortgang van de jaren zouden kunnen stoppen.

Bang om kaal te worden. Hoewel ‘kale koppen’ tegenwoordig in de mode zijn en kaal worden voor vrouwen altijd nog veel gevoeliger ligt dan voor mannen, ervaren ook veel mannen kaal worden, iets dat nu eenmaal bij ouder worden hoort, als negatief. Omdat zij menen dat ook hun omgeving het als zodanig ervaart, kan (de angst om) kaal (te) worden invloed hebben op het gedrag naar andere mensen toe.

Bevestiging zoeken bij vrouwen. Je zou het ook het ‘uittesten van de hoeveelheid sex appeal’ kunnen noemen. Sommige mannen zijn bang dat het voortschrijden van de jaren tot een afname van aantrekkingskracht op vrouwen zal leiden. Dit kan de reden zijn waarom ze in de mid-life periode bevestiging bij vrouwen zoeken en hun appeal op jongere vrouwen uitproberen.

Angst voor ziektes. Ook de angst voor ziektes kan de kop opsteken. ‘Zal ik net zo eindigen als mijn vader?’ is een gedachte die heel verontrustend kan zijn.

Een drastische verandering van levenskoers. Dat ouder worden en psychologische veranderingen met overdenkingen gepaard gaat, is logisch. Sommige mannen komen in de mid-life periode tot inzicht dat er ‘meer is dan alleen maar werken’ en gaan hun prioriteiten verleggen. Ouder worden kan op deze manier nieuwe deuren openen.

