Back to work. Zo overwin je het ‘weer thuis’-syndroom

Weer thuis… Van vakantie, bedoelen we dan natuurlijk. Na één of twee weken (een gelukkige enkeling vertoeft wellicht nog langer van huis) in de warmte en onder de zon te hebben doorgebracht… Komt onvermijdelijk het moment van de terugreis. Een moment waar niet iedereen even goed mee om kan gaan. Soms zelfs zinkt de moed in de schoenen bij de gedachte aan de komende elf maanden en enkele weken zonder zon, strand, blote voeten en vertier. Er zijn zelfs statistieken (neem ze voor wat ze zijn) die uitwijzen dat meer dan 90% van degenen die huiswaarts keren en weer aan het werk moeten in meer of mindere mate lijden aan het ‘weer thuis’-syndroom, ofwel de ‘post-holidays blues’.

Je komt terug op de vluchthaven vanwaar je enkele weken eerder bent vertrekken en dan begint de crisis. Enthousiaste familieleden met fototoestel, welkomstborden en gekleurde ballonen wachten je verwachtingsvol op. Ze dragen windjacks en regenjassen (in augustus!) En kunnen het niet laten om een vertwijfelde blik te werpen op de reizigers die ze achter de glazen wanden bij de bagagebanden zien staan, heel optimistisch op teenslippers en in korte broek…

Morgenochtend ben je weer aan het werk. De koffiepauze biedt je tien minuten, een kwartier om je collega’s even snel verslag van je vakantie uit te brengen. Je nu nog goudbruine huid en je uitgeruste gezicht leveren de nodige complimenten op. Sommige collega’s uiten hun quasi-jaloezie: ‘wat zul jij het heerlijk hebben gehad, en wij maar hier in de regen!’; een spel dat je zelf ook altijd speelt met collega’s die net terug van vakantie zijn. En dan begint het werk weer. Een paar uur na je terugkeer begint de herinnering aan de vakantie alweer te verbleken en de dagelijkse problemen nemen al snel weer een dominante plaats in je leven in. De goede voornemens die je tijdens de vakantie hebt gemaakt om radicaal van levensstijl te veranderen, worden – wie weet waarom – naar een later tijdstip uitgesteld.

Herken je jezelf in dit profiel? In dat geval ben jij misschien ook een potentieel slachtoffer van het ‘weer thuis’-syndroom. Weinig of geen zin om weer aan de slag te gaan, weinig energie, een afkeer tegen sociale verplichtingen en verplichtingen op het werk, een soort slepend depressief gevoel dat de kop opsteekt vanaf het moment dat het landingsgestel van het vliegtuig de landingsbaan (nat van de regen) raakt.

Wat te doen? Reageren. Geef de depressieve ‘weer thuis’-gevoelens geen kans. Hoe? Het is niet gemakkelijk, maar het is het proberen waard. Hier zijn enkele adviezen.

1. Bereid jezelf al voordat je op vakantie gaat voor op de terugkeer naar huis. Veel mensen houden er een soort ‘struisvogelpolitiek’ op na. Ze willen niet aan de terugreis denken totdat het moment zich aandient en ze het vliegtuig weer in moeten. Maar hierdoor maak je het niet gemakkelijker voor jezelf. Door de gedachten aan de terugkeer diep weg te stoppen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om te verwerken en te accepteren dat je niet eeuwig vakantie kunt vieren, dat je thuis werk en verplichtingen wachten. De terugkeer komt daardoor als een soort donderslag bij heldere hemel en wordt als traumatisch ervaren.

2. Plan, indien mogelijk, meerdere vakantie – twee, of drie, wellicht wat minder lang – per jaar, in plaats van één lange vakantie. De terugkeer wordt hierdoor minder traumatisch. Je weet immers dat je over een paar maanden al weer vertrekt.

3. Als je bemerkt dat de terugkeer vooral bemoeilijkt wordt door het feit dat je weer aan het werk moet, vraag je dan eens af of het niet tijd is om uit te kijken naar alternatieven. Doe het terwijl je nog uitgerust en fris van de vakantie bent en nog openstaat voor nieuwe dingen. Een paar dagen op de werkplek en routine (zeg maar: sleur) en problemen slokken je weer helemaal op. Eventuele twijfels worden weggestopt tot volgend jaar zomer, tot de volgende vakantie.

4. Kun je niet van baan veranderen? Verander dan van werkwijze. Je werk is je leven niet. Maar in veel gevallen zien we tegen de terugkeer naar huis op omdat we weer aan het werk moeten, met alle gevolgen van dien voor onze dagelijkse levensstijl. Niet iedereen kan zich de luxe veroorloven om niet te werken, maar je kunt wel je houding ten opzichte van je werk wijzigen. Probeer je werk zo sereen mogelijk te doen. Laat je er niet al teveel door meeslepen. Raak er niet al teveel bij betrokken en neem de dingen niet al te persoonlijk op. Sta niet toe dat je werk je privé-sfeer (negatief) beïnvloedt.

5. Revolutioneer je dagelijks leven, doorbreek ritmes, routine en sleur. Verander van tijdstip, breng variatie in je dagelijkse routine aan, doe dingen die je stimuleren, enthousiasmeren en die je nieuwe, frisse ideeën geven.

6. Maak een lijst van al je voornemens, van de problemen die je niet loslaten, van de dingen die je zou willen veranderen. Doe het terwijl je nog fris en uitgerust van de vakantie bent. Schrijf ze op een stuk papier en lees ze, iedere keer als je even niet goed in je vel zit, door. Probeer prioriteiten te stellen en beloof jezelf dat je je niet meer door de gebeurtenissen en door het leven zult laten leiden, maar dat jij zelf iets van je leven zult maken.

Welkom thuis aan iedereen…

ADVERSUS