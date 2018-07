Weg met zweetluchtjes

Transpireren (zweten) is normaal. Iedereen transpireert. De afscheiding van transpiratievocht door je lichaam is een noodzakelijk ‘kwaad’ (als je het zo wilt noemen) dat ervoor zorgt dat je lichaam op temperatuur blijft. Maar niet altijd (eigenlijk nooit!) Zijn we er blij mee! Iedereen heeft wel eens te maken met vervelende zweetplekken of een reukje dat niet helemaal om over naar huis te schrijven is. En oh boy! Wat voelen we ons dan ongelukkig.

Want laten we eerlijk zijn: mannenzweet mag dan stoer zijn, maar echt prettig is een zweetlucht vaak niet. Zeker op je werk is het belangrijk om onaangename zweetluchtjes en zweetplekken te voorkomen. Gelukkig is er heel wat aan te doen!

Belangrijk om te weten

Transpiratievocht (zweet) is op zich reukloos. Het is weinig meer dan water met zout dat door het lichaam wordt afgegeven om het op temperatuur te houden. De onaangename zweetgeur is het werk van bacteriën die met de vetten en suikers in het transpiratievocht aan de slag gaan. Het duurt ongeveer één uur voordat de zo bekende zweetgeur zich ontwikkelt.

Geef de bacteriën geen kans

Eigenlijk is het heel simpel: wil je onaangename geurtjes voorkomen, dan moet je ervoor zorgen dat bacteriën geen kans krijgen. Hoe minder bacteriën, hoe minder nare geurtjes. Je goed wassen, is dan ook onze tip nummer 1.

Was je oksels tenminste één maal per dag

Transpireer je tijdens je werk, maak dan van de lunchpauze gebruik om je even te verfrissen. Soms kan een stressmoment voor extra transpiratie zorgen. Breek er dan even uit om je te wassen. Niet alleen voorkom je nare geurtjes en zweetplekken maar je voelt je er ook zoveel beter door.

Gebruik een milde zeep

Sommige artsen raden aan om een antibacteriële zeep te gebruiken maar over de effectiviteit daarvan zijn de meningen verdeeld. Raakt je huid geïrriteerd door zeep, informeer dan bij de apotheker naar een vervangend en mild product.

Washandje

Het gebruik van een washandje wordt wel aangeraden. Met een washandje zou je de bacteriën beter kunnen verwijderen. Was je oksels grondig, dus niet vluchtig! Geef de zeep de kans om zijn werk te doen!

Ontharen

Je oksels ontharen kan ook helpen om nare luchtjes tegen te gaan. De bacteriën krijgen minder kans zich te nestelen.

Schone kleding en schoon ondergoed

De bacteriën werken niet alleen in de aangename en vochtige omgeving van onze oksels, maar zijn ook te vinden in doorgezwete kledingstukken. Dat verklaart waarom we, ook als we ons net gewassen hebben, toch een onaangename geur kunnen verspreiden als we niet geheel schone kleding dragen. Draag daarom altijd schoon ondergoed en schone kleding (dit geldt vooral ook voor je sportkleding!). Laat blazers en kleine jasjes tijdig stomen of bescherm de armsgaten met speciale, vochtopnemende ‘wegwerppads’ die wel bij de drogisterij verkrijgbaar zijn.

Deodorants en anti-perspirants

Ken jij het verschil tussen deodorants en anti-transpirants (anti-perspirants)? Een adequaat middel tegen de onaangename zweetlucht is natuurlijk deodorant, een product dat inmiddels vast onderdeel uitmaakt van ons dagelijks toilet. Vaak wordt het woord ‘deodorant’ als verzamelnaam gebruikt en scharen we ook de ‘anti-transpirants’ (anti-perspirants) onder deze noemer. Toch is er een wezenlijk verschil tussen deodorants en anti-transpirants.

Deodorants bestrijden met meestal chemische ingrediënten de onaangename geur. Veel deodorants veranderen daartoe de samenstelling van het transpiratievocht waardoor je oksel voor de bacteriën, de grote boosdoeners, een minder interessante omgeving wordt. Deodorants bevatten ook vaak een parfum om onaangename geurtjes te verbloemen. Anti-transpirants daarentegen blokkeren je poriën en voorkomen daardoor dat transpiratievocht vrijkomt. De bacteriën krijgen dus geen kans. Anti-transpirants gaan dus zowel zweetplekken als nare luchtjes tegen. In wetenschappelijke studies wordt wel de voorkeur gegeven aan deodorants boven anti-transpirants. Het onderscheid tussen deodorant en anti-transpirant is belangrijk omdat ze wezenlijk anders werken. Maak daarom bewust je keuze.

Doet je deo zijn werk niet meer?

Het kan voorkomen dat een deodorant die je jaren hebt gebruikt, ineens niet meer goed werkt. Door hormonen of andere oorzaken kan de samenstelling van het transpiratievocht veranderen. In dat geval kan het nuttig zijn om over te schakelen op een andere deodorant.

Die vervelende natte zweetplekken…

Zweetplekken onder je armen zijn net zo irritant als de scherpe zweetgeur. Heb je snel last van de afscheiding van transpiratievocht, houd er dan bij de keuze van je kleding rekening mee:

Kies voor wijdere kleding zodat zich niet snel vochtige plekken aftekenen. Bovendien kan alleen al bij de gedachte aan kleding die strak onder je oksels zit, je letterlijk het ‘angstzweet’ (uit angst dat je zult gaan zweten) uitbreken!

Houd in gedachten dat zweetplekken minder zichtbaar zijn als je zwart of wit draagt. Kleur tekent sneller!

Houd er verder rekening mee dat sommige materialen sneller tekenen dan andere: zweetplekken zijn sneller te zien op een satijnen bloesje dan op een katoenen bloesje. Een wollen truitje tekent weer minder snel dan een katoenen bloesje.

Verstandige materialen

Vermijd materialen als nylon en lycra maar draag katoen en echte wol.

Overmatige transpiratie

Heb je last van overmatige transpiratie, raadpleeg dan een arts.

