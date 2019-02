Yao Shau, een perfecte mix van klasse en schoonheid. Models We Love

Backstage bij de shows van Fashion Weeks ontmoet je interessante mensen. En vooral interessante modellen (vanzelfsprekend!). Soms vind je tussen de vele mooie meisjes een model dat iets bijzonders heeft, iets speciaals. Die meisjes krijgen een plekje in onze categorie ‘Models We Love’.

Zo ontmoetten we gisteren bij de Fashion Show van Borbonese voor herfst winter 2019 2020 een model dat ons opviel vanwege haar klasse en stijl. Yao Shau is mooi en interessant. Ze paste precies in de retro omgeving van het oude Italiaanse theater in de Via Manzoni van Milaan (waar de show gehouden werd), ook al komt ze uit een heel ander land. Yao komt uit Taiwan en woont in Shanghai. Ze is in Milaan voor de Milan Fashion Week waar ze wordt vertegenwoordigd door Wonderwall Management.

Yao werkt sinds zeven jaar als model, ze schitterende op covers van belangrijke modetijdschriften en ze vindt het modellenwerk leuk omdat ze dan ‘herinneringen kan verzamelen’ zoals ze in de video vertelt. En wat vindt ze niet leuk aan het modellenwerk…? Bekijk de video hieronder en ontdek het. Yao valt in onze categorie ‘Models We Love’.

