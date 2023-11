Alexander McQueen herfst winter 2023 2024

Alexander McQueen winter 2023 2024 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De collectie van Alexander McQueen voor herfst winter 2023 2024, ontworpen door creatief directeur Sarah Burton, heeft als uitgangspunt de relatie tussen de complexe anatomie van het menselijk lichaam, kleding en bloemen. Met een sterke nadruk op vakmanschap, snit, proporties en silhouet, herinterpreteert deze collectie klassieke elementen door ze om te draaien en te keren.

Elk kledingstuk in de collectie is een meesterwerk dat getuigt de onberispelijke ambachtelijke vaardigheid en aandacht voor detail van het merk. Geïnspireerd door de raadselachtige orchidee, symbool van liefde, weerspiegelt de collectie kracht en kwetsbaarheid.

Alexander McQueen winter 2023 2024

Het vakmanschap van het merk komt niet alleen tot uiting in de snitten maar ook in de bewerking van de stoffen. De kledingstukken zijn ontworpen om de natuurlijke rondingen en lijnen van het lichaam te accentueren, waardoor een krachtig en elegant silhouet ontstaat. De schouders zijn sterk en benadrukken kracht en zelfvertrouwen, terwijl de heupen smal zijn.

Alexander McQueen winter 2023 2024

De deconstructieve benadering in deze collectie creëert een gevoel van gecontroleerde chaos, waarbij structuur wordt vermengd met een vleugje rebellie. Het samenspel van strakke, rigide volumes met explosieve details voegt een dynamisch element toe aan de collectie en vangt de essentie van het merk Alexander McQueen.

Alexander McQueen winter 2023 2024

De orchidee, een buitengewone bloem, neemt een centrale plaats in deze collectie in. Orchideeën, gekweekt in zeldzame vormen, symboliseren liefde en aanpassingsvermogen. Dit bloemenmotief verschijnt in de hele collectie, geborduurd op kledingstukken en gerecreëerd in intrinsieke details. Het samenspel van de delicate schoonheid van de orchidee met de gedurfde esthetiek van de collectie creëert een fascinerend visueel verhaal.