Cool halflang herenkapsel voor 2023

Tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan stuitten we op een heftig herenkapsel voor 2023: een soort moderne shag. Durf jij het aan?

Halflang herenkapsel voor 2023. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor de mannen laten over het algemeen langere haarlengtes zien. Maar één halflang herenkapsel voor 2023 is wel heel bijzonder. Het is een spannende mix van halflange haarlengtes die doet denken aan jaren ’70 shag maar het toch niet helemaal is.

Halflang herenkapsel voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Het nieuwe halflange herenkapsel waar we het over hebben en die je op de kapselfoto’s kunt zien, is eigenlijk een mix van een paar haartrends: lange pony’s, laagjes, lang haar in de nek en vrij vloeiende lengteverschillen.

De eerste stap richting zo’n modern herenkapsel is je haar lang(er) laten groeien. Als je durft, laat het dan maar even wildgroeien, desnoods totdat je een klein staartje in je nek hebt. Dat is het moment om bij je kapper aan de bel te trekken.

Halflang herenkapsel voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Zorg op dat moment dat je precies weet wat je wilt en vooral dat foto’s bij je hebt van het herenkapsel waar je zo lang voor hebt gespaard. Leg je kapper duidelijk uit wat je wilt. Geloof ons, dit is een cruciaal moment.

Want de kapsels op deze foto’s mogen er dan gemakkelijk uitzien, ze vragen aandacht en expertise van je kapper. Er zitten bewegingen en laagjes die heel nauw luisteren. Ook het haar in de nek is een aandachtspunt. Het moet niet te breed uitstaan maar het moet wel, bij het vooraanzicht, van achter je nek uitspringen.

Halflang herenkapsel voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Goed om te weten: of er een goede snit in je haar zit, zie je meteen, ook als je haar nat is. Als je het resultaat van stylingsproducten en styling moet hebben, is je haar niet goed geknipt en is het misschien tijd om naar een andere kapper uit te kijken :-) Of om beter met je kapper te communiceren.

Overigens is dit kapsel niet alleen voor heren met beweging in het haar maar je kunt het ook op steil haar loslaten. Het ziet er dan wel iets anders uit maar ook in een steile versie kan dit kapsel héél trendy zijn.

