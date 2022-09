5 x NEE voor een snel resultaat op de sportschool

De meeste mannen die naar de sportschool gaan, hebben haast. Ze willen zo snel mogelijk groot en sterk worden, om indruk te maken met hun gespierde lichaam, zowel bij de dames àls de heren. Geef ze eens ongelijk… Pas op! Want wie in allerijl zonder enige basiskennis aan de slag gaat en het tempo steeds verder opdrijft, loopt het risico ernstige fouten te begaan. Fouten, die je beter kunt vermijden als je gezondheid je lief is en je op de juiste manier langdurige resultaten wilt behalen. Wat zijn de meest gemaakte beginnersfouten?

Fitness resultaat op de sportschool

1) Zeg Nee tegen (al te) zware gewichten tijdens de eerste training(en). Dit is de beste manier om je te beschermen tegen blessures (verrekken)of erger. Wanneer je direct aan de slag gaat met te zware gewichten, ben je verkeerd bezig. Let eens op hoe professionele bodybuilders te werk gaan, je zult verbaasd staan. De juiste beweging in combinatie met een uitgebalanceerd eetpatroon is de snelste weg naar een optimaal resultaat.

2) Zeg Nee tegen chemische producten. Is het de moeite waard om (ernstige) gezondheidsrisico’s te lopen voor een centimeter of 2 extra aan armomtrek? Volgens ons – en niet alleen wij denken er zo over – niet. Uiteraard is de weg vrij voor natuurlijke supplementen, vitaminen, proteïnen, en aminozuren mits deze op de juiste manier en in de juiste hoeveelheid worden gebruikt.

3) Stort je niet direct op de gewichten na aankomst op de sportschool. De warming-up is echt niet alleen voor meisjes. Met een warming-up voorkom je blessures van niet opgewarmde spieren en verbeter je de doorbloeding waardoor er betere prestaties kunnen worden geleverd. En vergeet niet te strechen na elke oefening. Ook dit geldt niet alleen voor meisjes…

4) Begin nooit met de kleinste spieren als de biceps of de triceps. Voordat je deze spieren gaat trainen, train je eerst de grotere spiergroepen, zoals de borstspieren, rugspieren, de schouders. De volgorde is altijd: eerst de grote groepen, daarna de kleine. Voorbeeld: borstspieren vóór de triceps, rugspieren vóór de biceps.

5) Doe niet langer dan een paar weken achter elkaar dezelfde oefeningen. Varieer, verander van techniek, oefeningen, gewichten. De beste manier om de spiergroei te stimuleren is om ze nooit aan een oefening te laten wennen.

