Ik sport maar mijn spiermassa neemt niet toe: spiermassa opbouwen

Spieren die niet willen groeien… het is de nachtmerrie van de mannelijke bezoekers van de sportschool. Vaak hebben beginners haast, of hebben ze onrealistische verwachtingen, of weten ze niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Ze trainen als gekken, eten veel (misschien wel teveel), kopen zich arm aan kostbare voedingssupplementen, vragen links en rechts om advies en ondanks dit alles gebeurt er niets. Geen enkel resultaat op het gebied van de ‘spiertoename’. Vreemd of misschien ook niet?

In de mails die we van onze lezers ontvangen komt het probleem van de spiermassa die maar niet wil toenemen, vaak voor. Daarom dachten we dat het een goed idee kon zijn om 10 regels op te stellen. Tien adviezen die zijn gebaseerd op ervaringen, op jaren in de sportschool, op onze eigen kleine drama’s, drama’s die we zelf hebben beleefd. Jaren en jaren geleden :-)

Spiermassa opbouwen

1. Wil je spiermassa ontwikkelen, dan zul je geduld moeten hebben en jarenlang serieus moeten trainen.

Heb geen haast en laat de moed niet zakken.

2. Train regelmatig, maar zonder te overdrijven.

Er zijn enthousiastelingen die letterlijk ‘opbranden’ onder het gewicht van hun dumbells, die hun lichaam de tijd niet gunnen om te herstellen en die zich er dan over verbazen dat resultaten uitblijven…

3. Eet gezond, uitgebalanceerd en goed.

Een caloriearm dieet zal een vertraging in de resultaten opleveren, een te rijk dieet zorgt voor gewichtstoename (lees: onder meer in vet). Probeer de juiste balans te vinden. Een balans die bij jouw lichaam en je levensstijl hoort, en die afgestemd is op de resultaten die je wilt bereiken (weet je niet waar je moet beginnen, bespreek je voedingspatroon dan met je sportinstructeur).

4. Zorg ervoor dat je voldoende slaapt.

Een goede nachtrust is fundamenteel.

5. Zoek een trainingspartner.

Iemand waar je samen mee traint, zodat jullie elkaar kunnen helpen en inspireren. En iemand die je een duwtje in de rug geeft als de motivatie even weg is.

6. Luister naar je lichaam.

Ben je moe, gun jezelf dan een dag extra rust. Heb je zin om te trainen, ook al stond het niet in de planning, wip dan even bij de sportschool binnen. Doe wat buikoefeningen en wat aerobische oefeningen. Kan nooit kwaad!

7. Gebruik gewichten die zwaar genoeg zijn

om de groei van de spiermassa te stimuleren maar die je nog wel in staat stellen om de oefening correct en geconcentreerd uit te voeren.

8. Houd je aan je trainingsschema.

Probeer het programma dat je (wellicht samen met de instructeur) hebt opgesteld, altijd tot het eind toe uit te voeren (tenzij er een geldige reden voor is om dat niet te doen)

9. Vergeet niet om ook je benen te trainen.

Veel beginners hebben de neiging om vooral hun armen te trainen (minder vermoeiend en sneller resultaat), zonder dat ze er zich van bewust zijn dat het trainen van de benen belangrijk is voor een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van het lichaam.

10. Geef niet op!

Zoals dat ook bij veel andere dingen het geval is, zijn er ook in de sportschool momenten van euforie en deprimerende momenten. Blijf rustig, ga stug door en verlies je geduld niet. Als je je hoofd erbij houdt, zullen de resultaten uiteindelijk altijd komen.

