3x Street style mode looks voor herfst 2022. Laat je inspireren

Inspiratie nodig voor jouw mode look voor het nieuwe seizoen? Check deze street style mode looks voor herfst 2022.

De overgangsseizoenen willen ons nog wel eens voor het blok zetten, zeker als je wat variatie in je mode look wilt aanbrengen of je je look wilt updaten volgens de allernieuwste mode trends voor het nieuwe seizoen. Op dit punt kunnen de street style mode looks voor herfst 2022 je misschien van pas komen. Je kunt er ideeën voor jouw eigen mode look van opsteken.

We zochten drie street style mode looks voor herfst 2022 voor je uit. We spotten ze tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan bij de modeshows van Dsquared2 en Fendi voor zomer 2023.

#1 Total denim look

Volgens de modetrends en street style mode voor herfst 2022 gaan we ook dit seizoen weer volop aan de total denim look doen. Dat wil zeggen: denim draag je met denim. Dus draag die spijkerbroek maar eens met een spijkerjack of spijkeroverhemd. Of maak het jezelf gemakkelijk met een spijker-overall. Let ook even op de sloffen :-)

#2 Maatpak in herfstkleuren

Bruin, olijfgroen, bladgroen. In het najaar laten we ons graag inspireren door de herfstkleuren uit de natuur. Of je nu voor een casual outfit of een meer geklede look gaat, zoals het maatpak op deze foto. Let ook even op de mode accessoires: de zwarte boots (een soort palladiums), de zwarte zonnebril, de goudkleurige kettingen. En last but not least: de witte tanktop, een must-have voor herfst 2022!

#3 Brave jongens look

Even geen zin in je spijkerbroek, haal dan die zwarte broek (je hebt er vast en zeker één) van je tevoorschijn. Combineer ‘m deze herfst eens met een wit T-shirt en een zwart vest plus witte sneakers. Allemaal basics die elkaar versterken en samen een minimalistische maar stijlvolle mode look voor herfst vormen. Proberen!

