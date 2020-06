Correcte voeding voor wie traint

Proteïnen in poedervorm zijn een gemakkelijke (en smakelijke) manier om ervoor te zorgen dat je per dag voldoende proteïnen binnenkrijgt. Iedere sportschool, sportwinkel en vele drogisten verkopen…

We krijgen veel mails binnen met de vraag wat (of beter: hoe) je nu precies moet eten om de beste resultaten met sporten te bereiken. In dit korte artikel willen we jullie geen dieet voorschrijven en komen we niet met miraculeuze recepten. We stellen alleen een aantal algemene regels samen die de basis vormen voor het voedingspatroon van sportievelingen die regelmatig krachtrainen en die hun voeding daaraan willen aanpassen.

Misschien klinkt het banaal, maar toch willen we beginnen met te zeggen dat spieren, wil je ze laten groeien, adequaat gevoed moeten worden. Trainen is bijna zinloos als je dat doet zonder aan je spieren bouwstenen ter beschikking te stellen. Ervaren bodybuilders zeggen wel dat ze liever een training overslaan dan een maaltijd. En daar hebben ze gelijk in.

Hier zijn dan vier algemene regels die je in acht moet nemen als je resultaten in de sportschool wilt zien.

1. Proteïnen

Proteïnen zijn erg belangrijk want onze spieren zijn voor het grootste uit proteïnen opgebouwd. Probeer ervoor te zorgen dat elke maaltijd tenminste een voedingsmiddel met voldoende proteïnen bevat. Belangrijke proteïnebronnen zijn vlees (rood en wit), eieren, (magere) melk en (magere) kazen.

2. Een uitgebalanceerd voedingspatroon

Maar spieren voeden zich niet alleen met proteïnen. Ook koolhydraten en vetten maken deel uit van een uitgebalanceerd voedingspatroon. Simpel gezegd komt het erop neer dat koolhydraten (brood, pasta, aardappelen en rijst…) Onze spieren energie geven en dat vetten – onder meer – de basis vormen voor veel belangrijke fysiologische processen.

Zorg er daarom voor dat iedere maaltijd ook koolhydraten bevat. Zonder te overdrijven, want als je teveel koolhydraten tot je neemt, worden deze omgezet in vet. Let bovendien op dat je niet teveel vet binnenkrijgt (vetten zijn tegenwoordig bijna in elk voedingsmiddel te vinden dus het is geen gemakkelijke opgave ze zoveel als mogelijk te vermijden). Vermijd in ieder geval vette kazen, boter en dierlijke vetten als vet vlees.

Tenslotte moeten ook fruit en groenten deel uitmaken van het dagelijkse voedingspatroon.

Probeer verder in de loop van de dag regelmatig een glas water te drinken.

3. Vijf maaltijden per dag

Om ervoor te zorgen dat onze spieren constant in de tijd over voedingsmiddelen beschikken – zodat ze nooit zonder ‘benzine’ zitten – is het het beste om om de drie uur een maaltijd tot je te nemen. Onder ‘maaltijd’ verstaan we ook een kleine, gezonde snack.

4. Voedingssupplementen

Proteïnen in poedervorm zijn een gemakkelijke (en smakelijke) manier om ervoor te zorgen dat je per dag voldoende proteïnen binnenkrijgt. Iedere sportschool, sportwinkel en vele drogisten verkopen tegenwoordig proteïnen en andere nuttige voedingssupplementen. Leg uit waarnaar je op zoek bent en laat je voorlichten over de verschillende producten. Niet alle proteïnen zijn hetzelfde. Ook een multivitaminenpreparaat en een mineralenpreparaat zorgen voor een welkome aanvulling in het dagelijkse voedingspatroon. Dit is het.

Het zijn algemene regels die gemakkelijk in de praktijk te brengen zijn en die vast en zeker nuttig zullen zijn voor wie pas begonnen is met krachttrainen maar er eigenlijk nog niet zo heel veel over weet. In ieder geval herinneren wij je eraan dat je met vragen altijd terecht kunt bij de instructeur in de sportschool en dat hij je zeker zal kunnen helpen bij het opstellen van een meer gedetailleerd dieet dat ertoe zal bijdragen dat je spiermassa groeit. Want voor aanmerkelijke spiergroei is trainen alleen niet genoeg.

