De meest innovatieve en krachtige SL aller tijden

Mercedes-AMG rondt de SL-modelserie naar boven af met de nieuwe SL 63 S E PERFORMANCE (gewogen brandstofverbruik, gecombineerd 7,7 l/100 km; gewogen energieverbruik, gecombineerd 11,5 kWh/100 km; gewogen CO 2 -emissie, gecombineerd 175 g/km). De 4,0 liter V8-biturbomotor en de AMG Electric Drive Unit genereren samen een systeemvermogen van 600 kW (816 pk) en een maximaal systeemkoppel van 1.420 Nm. Daarmee is het nieuwe model de krachtigste SL aller tijden. En het is al het vijfde model met de AMG-specifieke E PERFORMANCE hybride technologie. De onmiddellijke respons van de elektrische aandrijflijn, de snelle opbouw van het koppel en de lineaire vermogensafgifte zorgen voor een indrukwekkende rijervaring. De acceleratie naar 100 km/h in 2,9 seconden en de topsnelheid van 317 km/h onderstrepen de soevereine uitstraling. Systemen zoals het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie en actieve achterasbesturing zorgen voor een grote spreiding tussen comfort en rijdynamiek.

“De SL was altijd al een icoon in het Mercedes-Benz portfolio. De nieuwste versie van de legendarische roadster draagt deze status over naar de toekomst. De nieuwe SL 63 S E PERFORMANCE is met zijn innovatieve technologie het krachtigste lid van de SL-familie. Met dit unieke concept bieden we onze klanten niet alleen onovertroffen prestaties, maar ook de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden. De vele uitrustingsmogelijkheden en de hoogwaardige materialen maken de SL bovendien tot een van de meest exclusieve roadsters van dit moment – een echte droomauto.”

Michael Schiebe, CEO Mercedes-AMG GmbH en Hoofd divisies Mercedes-Benz G-Klasse & Mercedes Maybach

E PERFORMANCE: verbrandingsmotor voor, elektromotor achter

In de SL 63 S E PERFORMANCE wordt de AMG 4,0 liter V8-biturbomotor op de vooras gecombineerd met een Electric Drive Unit op de achteras. Deze integreert een permanent bekrachtigde synchrone elektromotor met een vermogen van 150 kW (204 pk) met een elektrisch geschakelde tweetraps transmissie en een mechanisch sperdifferentieel op de achteras. De lichtgewicht high-performance accu bevindt zich eveneens achterin, boven de achteras. Dit compacte ontwerp biedt tal van voordelen. De elektromotor werkt direct op de achteras en kan daardoor zijn vermogen directer omzetten in aandrijving. Dit zorgt voor een extra boost bij het wegrijden, accelereren of inhalen. Als de slip op de achteras toeneemt, wordt de aandrijfkracht van de elektromotor naar behoefte ook overgebracht op de voorwielen. De mechanische verbinding van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ maakt dit mogelijk via de cardanas en aandrijfassen van de voorwielen. De plaatsing op de achteras verbetert de gewichts- en aslastverdeling in het voertuig en vormt zo de basis voor het overtuigende rijgedrag.

Geïnspireerd door de Formule 1™, ontwikkeld in Affalterbach: de AMG high-performance accu

De ontwikkeling van de lithium-ion-accu is geïnspireerd op technologieën die zich hebben bewezen in de Formule 1™ hybride racewagens van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team. De AMG high-performance accu levert topprestaties die meerdere keren achter elkaar beschikbaar zijn. Dit verhoogt het algehele prestatieniveau van de SL Roadster. Daarbij komt nog de snelle energieopname en de hoge vermogensdichtheid. De high-performance accu heeft een capaciteit van 6,1 kWh, een continuvermogen van 70 kW en een piekvermogen van 150 kW. Laden geschiedt via de geïnstalleerde 3,7 kW boordlader met wisselstroom aan een laadstation, wallbox of gewoon stopcontact. De accu is ontwikkeld voor een snelle energieafgifte en -opname en niet voor een zo groot mogelijke actieradius. Niettemin 13 km volledig elektrisch rijden (EAER) een praktische actieradius mogelijk.

De directe koeling ligt aan de basis voor het hoge prestatieniveau van de 400V AMG-accu: een hightech koelvloeistof stroomt rond alle 560 cellen en koelt ze afzonderlijk. Elke accu heeft een bepaalde temperatuur nodig voor een optimale vermogensafgifte. Als het energieopslagsysteem te koud of te warm wordt, verliest het tijdelijk merkbaar vermogen of het vermogen moet worden verlaagd om geen schade te veroorzaken als de temperatuur te hoog is. Een gelijkmatige temperatuurregeling van de accu heeft daarom een grote invloed op de prestaties, levensduur en veiligheid ervan.

Bedrijfsstrategie: altijd elektrisch vermogen beschikbaar

De basisstrategie is afgeleid van het hybride powerpack van de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen. Net als in de topklasse van de autosport is de maximale aandrijfkracht altijd beschikbaar wanneer de bestuurder deze nodig heeft, bijvoorbeeld om krachtig uit de bocht te accelereren of om in te halen. Het elektrische vermogen is altijd beschikbaar en kan vaak worden gereproduceerd via hoge recuperatieprestaties en bijladen naar behoefte. Het onafhankelijke accuconcept maakt een optimaal compromis mogelijk tussen maximale rijdynamiek en efficiëntie. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd: de prestatieverbetering is direct voelbaar en meetbaar.

De acht AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Electric’, ‘Battery Hold’, ‘Comfort’, ‘Slippery’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘RACE’ en ‘Individual’ zijn nauwkeurig afgestemd op de nieuwe aandrijftechnologie. Ze bieden een breed scala aan rijervaringen – van efficiënt tot dynamisch. De rijprogramma’s passen belangrijke parameters aan, zoals de respons van de aandrijving en transmissie, de stuurkarakteristiek, de ondersteldemping of de sound. De programma’s kunnen worden geselecteerd met de AMG-toets en het centrale display in de middenconsole of de AMG-stuurwieltoetsen.

De performance-hybrid start meestal geruisloos (‘Silent Mode’) in het rijprogramma ‘Comfort’ wanneer de elektromotor wordt ingeschakeld. Het pictogram ‘Ready’ in het combi-instrument geeft aan dat het voertuig rijklaar is. Daarnaast klinkt er via de luidsprekers in het interieur een krachtig, sonoor, AMG-typische start-up-sound als akoestische feedback om aan te geven dat dat het voertuig klaar is voor vertrek. Een lichte aanraking van het gaspedaal is voldoende om de AMG Performance Hybrid in beweging te brengen.

De recuperatie kan in vier stappen worden geselecteerd

Omdat de high-performance accu zich dankzij de directe koeling altijd in het optimale temperatuurvenster van ongeveer 45° bevindt, kan ook de recuperatie worden geoptimaliseerd. Normaal gesproken warmt een accu erg op als het recuperatievermogen hoog is, met als gevolg dat de energieterugwinning moet worden beperkt. De recuperatie begint wanneer de bestuurder de voet van het gaspedaal haalt, dus al in de uitrolmodus zonder dat het rempedaal wordt aangeraakt. In deze modus wordt de accu geladen en een remmoment gecreëerd. De remmen worden hierbij ontzien of hoeven, afhankelijk van het recuperatieniveau en de verkeerssituatie, helemaal niet te worden geactiveerd.

De bestuurder kan met de rechter AMG-stuurwieltoets vier verschillende niveaus van recuperatievermogen selecteren. Dit geldt voor alle rijprogramma’s behalve voor ‘Slippery’. In het hoogste niveau is het zogeheten ‘one-pedal’-rijden mogelijk. Er kan meer dan 100 kW aan vermogen worden teruggevoerd naar de accu. Nog een voordeel van recuperatie: het voertuig gaat niet sneller rijden als de weg steil bergafwaarts gaat. Het systeem werkt als een motorrem.

Visuele aanpassingen verwijzen naar de E PERFORMANCE-aandrijving

Het nieuwe topmodel van de SL-serie onderscheidt zich met name aan de achterzijde. Nieuw zijn de geïntegreerde plug-in laadklep en de typeaanduiding in rood. Deze uitvoering beschikt ook over gegroefde trapeziumvormige dubbele uitlaatsierstukken. De ‘E PERFORMANCE’ badges aan de zijkant verwijzen naar de exclusieve aandrijving. De hybride rolt standaard op 20” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen. Ze zijn aerodynamisch geoptimaliseerd en matzwart en glansgedraaid. Op de vooras zijn 265/40 R20-banden te vinden op 9,5 J x 20-velgen en op de achteras 295/35 R20-banden op 11 J x 20- velgen.

Net als voor de overige uitvoeringen van de modelserie zijn er ook voor de hybride versie talloze lakken en individuele uitrustingsdetails leverbaar. Het MANUFAKTUR programma met een uitgebreide keuze aan exterieur- en interieuraanpassingen is eveneens leverbaar. De MANUFAKTUR lak orange flame is nieuw en exclusief. Het exterieurdesign kan verder worden gepersonaliseerd met tal van optiekpakketten. Er zijn ook 20” en 21” lichtmetalen en gesmede velgen in diverse kleuren leverbaar.

Op de bestuurder gericht interieur met uitgebreide keuzemogelijkheden

Het interieur is zowel geschikt voor klanten die sportiviteit hoog in het vaandel hebben staan als voor klanten die waarde hechten aan maximaal comfort. Het interieurdesign inclusief het staande display in de middenconsole is gericht op de bestuurder en kenmerkt zich door een harmonieuze totaalindruk. Het praktische interieurconcept met 2+2 zitplaatsen biedt een royale ruimte.

Een van de vele highlights in het interieur zijn de elektrisch verstelbare AMG-sportstoelen. Ze combineren een goede zijdelingse ondersteuning met een hoog langeafstandscomfort. Nóg sportiever zijn de optionele AMG Performance-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en luchtuitstroomopeningen in de rugleuningen. Drie massageprogramma’s zorgen voor uitstekend langeafstandscomfort. Het comfort kan nog verder worden verhoogd met het ENERGIZING-pakket plus dat stoelfuncties en lichtstemmingen in ontspannende comfortprogramma’s bundelt.

De grote keuze aan stoelbekledingen weerspiegelt het scala van comfortabele tot performance georiënteerde uitrustingen. Zoals een- en tweekleurig nappaleder en de bijzonder elegante MANUFAKTUR bekleding nappaleder met ruitpatroon. De sportieve kant van dit model wordt benadrukt door de combinatie van nappaleder met microvezel MICROCUT en gele of rode contrastsiernaden.

MBUX multimediasysteem met hybride specifieke displays

Het MBUX multimediasysteem (Mercedes-Benz User Experience) is intuïtief te bedienen en in staat om te leren. De SL 63 S E PERFORMANCE beschikt over tal van AMG- en hybride specifieke displays en functies. Exclusieve menu-items zoals ‘AMG Performance’ onderstrepen het sportieve karakter. Ook de hybride techniek kan visueel worden ervaren: hoogwaardige graphics visualiseren de vermogensstroom van het aandrijfsysteem. De snelheid, het vermogen, het koppel en de temperatuur van de elektromotor kunnen ook worden weergegeven.

Actieve aerodynamica opnieuw afgestemd

Ook de actieve aerodynamica werd verfijnd. Deze is aangepast aan de geëlektrificeerde aandrijftechnologie. Het actieve aerodynamische element, dat geïntegreerd is in de voertuigbodem voor de motor, draagt bij aan een uitgebalanceerd rijgedrag. Het is standaard op het SL-topmodel. Dit carbon profiel is een exclusieve AMG-ontwikkeling en beschermd door patenten. Het reageert op de positie van de AMG-rijprogramma’s en schuift bij een snelheid van 80 km/h automatisch zo’n 40 mm naar beneden. Hierdoor ontstaat het zogeheten Venturi-effect, dat het voertuig extra aan de weg ‘zuigt’ en de opwaartse druk op de vooras vermindert.

Een ander actieve component is de uitschuifbare achterspoiler die naadloos in de achterklep is geïntegreerd. Deze verandert afhankelijk van de rijomstandigheden van positie. Het aerodynamicateam van AMG heeft de regelsoftware voor de SL 63 S E PERFORMANCE aangepast aan de hogere prestaties en tal van parameters gewijzigd. Daarbij zijn de rijsnelheid, de langs- en dwarsacceleratie en de stuursnelheid meegenomen in de calculaties. Bij snelheden boven de 80 km/h neemt de spoiler vijf nieuwe hoekposities in om de rijstabiliteit te optimaliseren of de luchtweerstand te verminderen.

AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met semi-actieve rolstabilisatie

Ook standaard is het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met semi-actieve rolstabilisatie. De dempers, waarvan de uitgaande slag en compressie kan worden versteld, beschikken ook over semi-actieve, onderling verbonden hydraulische elementen. Deze vervangen de conventionele torsiestang-stabilisator. Deze technologie maakt het mogelijk om de rolbewegingen van de carrosserie te verminderen en een breed scala aan rijprogramma’s te bieden. De hydraulische verbinding van de demperkamers op alle vier de wielen vindt plaats via speciale leidingen en de regelkleppen in de adaptieve dempers.

De verbinding van de vier veerpoten en de drukregeling van de pomp en de schakelkleppen maken een zeer breed scala aan veerafstellingen mogelijk en verminderen tegelijkertijd de rolbewegingen. Om het figuurlijk uit te drukken: elke torsiestang kan worden nagebootst, van soepel tot stug. Dit verhoogt het comfort in het dagelijks verkeer omdat zelfs oneffenheden aan één kant individueel worden gecompenseerd. Bij dynamisch bochtenwerk vermindert de hydraulica ook actief het verlies van camber. Dankzij de hieruit resulterende hoge camberstijfheid stuurt de roadster heel precies.

Bij rechtuit rijden wordt het systeem volledig geopend, afhankelijk van het rijprogramma en de rijsituatie. Het systeem compenseert eenzijdige obstakels die anders tot rolbewegingen zouden leiden. Bestuurder en passagiers ervaren een aanzienlijk comfortabelere rijervaring. Het verminderde overhellen in bochten draagt zowel bij aan het comfort als aan de rijdynamiek. De kenmerken van het rijgedrag in de individuele rijprogramma’s kunnen nog meer gespreid worden tussen comfort en sport.

Actieve achterasbesturing combineert wendbaarheid en stabiliteit

Ook de SL 63 S E PERFORMANCE is standaard uitgerust met actieve achterasbesturing. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (boven de 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk. Dit zijn eigenschappen die zonder achterasbesturing met elkaar contrasteren. Andere voordelen zijn een eenvoudigere voertuigbeheersing in het grensbereik en een verminderde krachtsinspanning bij het sturen omdat de overbrengingsverhouding ten opzichte van de voorwielen directer is.

Goed doseerbaar en stabiel: het high-performance keramisch AMG-remsysteem

Om de extreme eigenschappen en de bijbehorende prestaties van de SL 63 S E PERFORMANCE optimaal te beheersen is hij standaard uitgerust met het high-performance keramisch AMG-remsysteem met bronskleurige vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter. Vergeleken met het remsysteem van AMG-modellen met alleen een verbrandingsmotor is het remsysteem van deze uitvoering groter van formaat: de carbon-keramische remschijven op de vooras hebben een formaat van 420 x 40 mm en op de achteras zijn ze 380 x 32 mm. Het remsysteem overtuigt met een zeer korte remweg en een maximale stabiliteit en fadingbestendigheid bij intensief gebruik. Het systeem scoort ook punten met zijn lange levensduur. Het lichtgewicht materiaal draagt bij aan een lager gewicht en vermindert het onafgeveerde gewicht.