BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

“De collectie van Boss voor herfst/winter 2023 is een evolutie van het traditionele kleermakerserfgoed van ons merk”, aldus Marco Falcioni, SVP van de Creatieve Directie bij Hugo Boss. “Ik vond het een creatieve uitdaging om de traditionele kantoorkleding van executives te nemen en deze de nieuwe, kenmerkende Boss-stijl mee te geven.”

Falcioni geeft de nieuwe collectie de naam ‘CorpCore’ mee. Uitgangspunt is, zoals gezegd, traditionele kantoorkleding. Klassieke mannen- en vrouwenitems worden op een nieuwe, moderne manier geïnterpreteerd, Blazers, maatpakken, overhemden, en voor haar jurken, komen met een nieuw sausje. Riemgespen accentueren de strakke silhouetten, terwijl diepe splitten en ritsjes de silhouetten interessanter maken.

De collectie bevat gladde stoffen en silhouetten, met nadruk op een strakke, gestroomlijnde look. Knopen en ritsjes zijn van hun gebruikelijke positie verwijderd. Het palet van verfijnde kleuren is geïnspireerd op de neutrale tinten die we gewoonlijk op kantoor zien dragen: grijs, wit, bruin- en groentinten. Ook zwart, een klassieker in elke Boss-collectie, is sterk aanwezig, zelfs in kledingstukken met het kenmerkende B-monogram patroon.

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

Verwijzingen naar kantoorbenodigdheden zoals nietmachines, pennen en mappen zijn verwerkt in de accessoires.

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

BOSS herfst winter 2023 – Photo Courtesy of BOSS

Na het succes van de “see now, buy now” formule bij eerdere shows, is een selectie van de herfst/winter 2023 collectie van Boss direct online verkrijgbaar. Zo kunnen de digital-first klanten de showitems direct kopen na de show.