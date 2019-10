Halloween cocktails. Dit is pas een Bloody Mary!

Halloween nodigt uit tot bizarre verkleedpartijen, griezelige decoraties en creatieve gerechten en drankjes. Misschien heb je al een pompoen uitgesneden of heb je wat spinnenweb rond je venster gespoten. Of misschien doe je er niet aan mee maar geniet je van de spannende horror vondsten van anderen, de één nog origineler dan de ander. Neem nu de Halloween cocktails die wij in een bar geserveerd kregen. De drankjes werden opgediend met een injectiespuit met ‘bloed’ waar je je eigen cocktail mee mag aanmaken. Te luguber voor woorden! Maar wel super origineel. We zijn zelf ook met dit idee aan de slag gegaan.

Griezelen met Halloween cocktails met injectiespuiten met bloed

Dit idee is heel gemakkelijk zelf thuis uit te voeren. Tik een paar doseerspuiten op de kop (te koop bij de drogisterij) en laat dan je fantasie gaan. Voor het ‘bloed’ kun je een geliefd cocktail ingrediënt als grenadine gebruiken maar het mag ook zwarte bessensap zijn. Of elk ander sapje met een donkerrode kleur. Serveer de injectiespuit met ‘bloed’ bij voorkeur met een lichtgekleurde cocktail. Dat maakt het wel zo leuk om het bloed te injecteren.

Een cocktail die zich heel goed leent voor dit soort bloederige Halloween drankjes is de Shirley Temple cocktail. De basis voor deze cocktail is grenadine en daar vul je dus de injectiespuiten mee. Dan vul je de cocktailglazen met ginger ale, 7UP of Sprite en ijsblokjes. Steek de spuiten erin en je horror cocktail is klaar.

Shots kun je in zijn geheel in injectiespuiten serveren. Een klassiek shotglaasje bevat gewoonlijk 20 tot 30 ml (maximaal 50 ml). Als je grote doseerspuiten hebt, past er in elke spuit een shot. Dat zou dan bijvoorbeeld cranberry wodka kunnen zijn.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt ook met je eigen favoriete cocktail experimenteren. Bevat het geen rood ingrediënt, dan haal je er wat dieprode bessensap bij. Serveer de cocktails met een stalen gezicht. Zeker weten dat je je gasten de stuipen op het lijf jaagt.

