Drie snelle Q&A’s over buikspieren trainen en een platte buik

Vooral in lente stromen de vragen over de buikspieren binnen. Opeens verplaatst alle aandacht zich naar de buik die binnenkort – op het strand of in het zwembad – gezien gaat worden. En helaas maar al te vaak moet er nog wel wat bijgesleuteld worden. Wat moet je doen voor een strakke buik? Hoe belangrijk is de juiste voeding? Welke fouten moet je niet maken? Hieronder drie snelle Q&A’s die je verder kunnen helpen.

Het geheim van een mooie set buikspieren is de combinatie van de juiste voeding, aërobe oefeningen en specifieke buikspieroefeningen. Het zijn de drie basiselementen voor een ‘sixpack’. Of mist er misschien nog een ‘ingrediënt’?

Het zijn inderdaad de drie peilers voor een platte, strakke buik.

Laten we allereerst op het vereiste van de juiste voeding ingaan. Een gebalanceerd dieet is belangrijk bij het nastreven van een strakke buik. Ga bij jezelf na hoe je voedingspatroon is opgebouwd. Wat is (zo ongeveer) het percentage vetten, het percentage koolhydraten en proteïnen dat je dagelijks tot je neemt? Op welke punten kun je verbeteren? Geef de voorkeur aan groenten, fruit en proteïnen zoals mager blank vlees. Vermijd vetten en gefrituurde voedingsmiddelen zoveel mogelijk en wees matig met koolhydraten. Drink niet teveel alcohol (het is een dikmaker, het vergroot de eetlust en doet remmen wegvallen: ‘Ach, een hamburger kan nog wel!’). Sla geen maaltijden over en laat dat snacken ’s avonds voor het slapen gaan voorlopig maar even zitten.

Verder is het natuurlijk belangrijk om te bewegen. En dat is in de lente en zomer veel minder moeilijk dan in de winter. Dus kom in actie. In de sportschool maar ook daarbuiten.

De derde peiler voor een strakke buik vormen tot slot de specifieke buikoefeningen. Denk hierbij aan de klassieke buikoefeningen maar ook aan de zogenaamde ‘core oefeningen’ die het hele gebied van de romp (billen, buik en rug) aanpakken.

Het samenstel van al deze maatregelen maken je buik strakker en platter.

Iedereen is natuurlijk anders maar hoeveel tijd is er in de regel voor nodig om resultaat te bereiken? Met andere woorden, zijn we nog op tijd, valt er nog iets aan te doen of is het al te laat?

Het is nooit te laat om te beginnen met het werken aan je lichamelijke vorm. Laat dat geen excuus zijn om niets te doen maar begin vandaag nog. Hoe eerder je begint, hoe eerder je resultaat ziet. Is een strakke, platte buik je doel dan heb je ongeveer vier maanden nodig om – op basis van de bovenstaande ingrediënten – je resultaat te bereiken.

Wat is een veel geziene fout?

Men is er vaak van overtuigd dat als je maar specifieke buikspieren doet die ‘bierbuik’ wel zal verdwijnen. Maar alleen met oefeningen doen kom je er niet. Dieet en aërobe oefeningen zijn, zoals gezegd, ook heel belangrijk.

