Train je je buikspieren thuis? Volg dan deze adviezen

Niet iedereen is regelmatig in de sportschool te vinden. Maar er zijn van die periodes in het jaar waarin een strakkere buik geen kwaad zou kunnen.

Niet iedereen is regelmatig in de sportschool te vinden. Maar er zijn van die periodes in het jaar waarin een strakkere buik geen kwaad zou kunnen. Gelukkig behoren de buikspieren tot die spiergroepen die je praktisch in elke situatie en omgeving kunt trainen omdat je er geen gewichten of machines voor nodig hebt.

Als je besloten hebt dat je vandaag nog met het trainen van je buikspieren begint en je hebt geen zin of tijd om ervoor naar de sportschool te gaan, dan kunnen onze tips je heel goed van pas komen (dat hopen we tenminste).

1. Doe drie oefeningen per training

Gewoonlijk zijn dat: een oefening voor de lage buikspieren, een oefening voor de hoge buikspieren (als je al onderscheid tussen ‘laag’ en ‘hoog’ kunt maken, maar gelet op het feit dat men in de regel over lage en hoge buikspieren spreekt… passen wij ons daaraan aan) en een oefening voor de schuine buikspieren.

2. Doe drie series per oefening en 15 tot 20 herhalingen per serie

3. probeer de oefeningen af te wisselen

Er bestaan zoveel verschillende soorten buikspieroefeningen en er zijn zoveel variaties op het thema. Kies daarom voor iedere training een nieuwe oefening. Zo voorkom je dat je je verveelt, en bovendien stimuleer je de spiergroep steeds weer op een net even andere manier waardoor je je spieren optimaal traint.

4. voer de oefeningen (bijna) maniakaal precies en geconcentreerd uit.

De bewegingen moeten langzaam, gecontroleerd en continu zijn. Controleer ook je ademhaling. Je moet altijd het idee hebben dat je geestelijk controle hebt over alles wat je spieren en je lichaam op dat moment aan het doen zijn. In de actieve, maar ook in de passieve fase van de oefening moet je je spieren als het ware kunnen voelen. Dat is een voorwaarde voor een maximaal resultaat.

5. Sluit de training altijd af met een oefening met een roterende beweging van je romp, met of zonder stok.

In dit geval hoef je niet het aantal herhalingen te tellen (het zijn er teveel!), maar tel je in minuten (bijvoorbeeld vijf minuten).

6. Vergeet niet om aan het einde van de training altijd wat stretching voor je buikspieren te doen

Maar vergeet vooral niet dat je er met buikspieroefeningen alleen niet komt als je vet dat zich in je taille of in de buikzone heeft geconcentreerd te lijf wilt gaan. Daarvoor zul je een uitgebalanceerd voedingspatroon moeten volgen in combinatie met aerobische activiteiten (lopen, fietsen).

ADVERSUS