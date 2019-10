Camryn is ons nieuwe cover model

Camryn is ons nieuwe ADVERSUS cover model. Ze is mooi, jong en grappig. Wij ontmoetten Camryn in Milaan waar we de foto’s en video die je op deze pagina vindt met haar maakten. Het was enorm leuk om met Camryn samen te werken. Ze vertelde grappige verhalen en was heel gemakkelijk om te shooten. En natuurlijk heel mooi!

Camryn wordt vertegenwoordigd door THE WOLVES MODEL MANAGEMENT op het web en op Instagram

Wat is je naam en waar kom je vandaan? Hi, mijn naam is Camryn Pekula en ik kom uit Amerika, Omaha, Nebraska.

CAMRYN VIDEO

Hoe oud ben je? Ik ben 19.

Wat is je modellenbureau in Milaan? Ik ben met The Wolves.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik houd van reizen, ik vind het fijn om me mooi te voelen, ik houd ervan om nieuwe mensen van overal uit de wereld te ontmoeten en ik houd van showlopen.

CAMRYN FOTO’S

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Soms is het minder leuk dat je niet vooruit kunt plannen, soms is je schema last-minute. Dat is niet altijd even leuk, maar goed…

Camryn en yoga. Yoga is belangrijk voor je. Ja, ik ga een certificaat als yoga docent halen. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik denk dat het een fantastische manier is om te sporten en je hoofd te legen.

CAMRYN INTERVIEW

Camryn en shoppen…? Natuurlijk houd ik van shoppen. Ik doe dat het liefst thuis met mijn oma. Shoppen is te gek. Ik vind het ook leuk om modefoto’s en zo te bekijken, maar ik durf niet te zeggen dat ik nu echt een expert in de fashion industrie ben. Ik vind het gewoon leuk om er deel uit te maken als dat even kan.

Wat is je persoonlijke stijl? Ik kleed me op een alternatieve manier, veel zwart, donkere kleuren. Ik denk dat ik een beetje van stijl veranderd ben. Ik kleed me nu af en toe wat professioneler, met een jasje, een mooie broek, mooie schoenen. Soms draag ik chunky laarzen en grote tennisschoenen met een strakke spijkerbroek en ceintuur, een beetje ongeordend, punk…

ADVERSUS