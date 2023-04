MG Cyberster debuteert op Auto Shanghai

MG heeft op de Auto Shanghai 2023 in China de productieversie van de Cyberster onthuld. De nieuwe tweezits roadster combineert het DNA van het iconische merk MG met een krachtige, volledig elektrische aandrijflijn en state-of-the-art technologie.

“Met de Cyberster hebben we een compleet nieuwe roadster gecreëerd voor een nieuwe generatie sportwagenrijders. Deze tweezitter opent een gedurfd en spannend nieuw hoofdstuk voor MG”, verklaart Carl Gotham, Advanced Design Director van de Marylebone designstudio van MG in Londen. “Voor de Cyberster wilden we een ontwerp creëren dat het rijke verleden van het merk eer aan doet en de sportieve bloedlijn van weleer terugbrengt. Tegelijkertijd moest het model absoluut modern en toekomstgericht zijn, in lijn met het MG van nu, en volledig zijn afgestemd op de snelle transitie naar elektrisch rijden.”

De sportieve styling van de Cyberster vormt een eerbetoon aan de veelgeprezen roadsters uit de rijke historie van MG. Typerende voorbeelden zijn de kenmerkende lange motorkap, de lage neus en de gewelfde oppervlakken. Tegelijkertijd introduceert de Cyberster ook opvallende nieuwe kenmerken, zoals de dynamische vleugeldeuren en het Kammback-design voor de achterzijde.

“Dit is het perfecte moment om een MG te onthullen die volledig aansluit bij ons performance-DNA en die is ontworpen om bestuurders op alle fronten te bekoren”, aldus Rick Barmentlo, commercieel directeur van Van Mossel MG Nederland. “MG is helemaal klaar voor een elektrische, sportieve toekomst en dit is de perfecte manier om ons 100-jarig jubileum in te luiden.”

De MG Cyberster is naar verwachting vanaf de zomer van 2024 te koop in Nederland.