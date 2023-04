Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of left to right: Dsquared2, JW Anderson and FENDI

Zomer 2023 komt steeds dichterbij en met de komst van het nieuw seizoen beginnen we ook steeds meer te begrijpen hoe de modeontwerpers ons dit seizoen hebben willen kleden. Een van de grootste modetrends voor lente en zomer 2023 is ongetwijfeld: denim. Spijkergoed is nooit uit de mode geweest maar voor lente zomer 2023 is het een absolute must. Dat zagen we op de catwalks maar ook in de streetstyle mode en op straat.

In dit artikel geven we je een idee van de nieuwste spijkergoed trends voor lente zomer 2023. Als je denkt dat je alles al gezien en gedragen hebt, dan heb je het mis. Want de modeontwerpers komen toch steeds weer met nieuwigheden op de proppen. Of het nu om de volumes gaat, de washes, de details of de combinaties die we gaan leggen.

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of JW Anderson

Revival vintage

Voor dit seizoen hebben de Italiaanse en Franse ontwerpers (de enigen die nog iets interessants te zeggen hebben in de homologe modewereld) zich laten inspireren door de nostalgie van vervlogen tijden, door vintage snitten en wassingen, maar dan wel met een eigentijdse twist. Zo gaan we weer spijkerbroeken met hoge taille en rechte pijpen dragen, zoals in de jaren 80 en 90. De combinaties die we op de catwalks zagen zijn gedurfd of ongewoon: jeans met moderne elementen, met oversized bovenkleding of met elegante schoenen.

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of JW Anderson

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Scheuren en gaten

Ruig en stoer zijn ook sleutelwoorden die we in de denim trends voor lente zomer 2023 tegenkomen. Denk hierbij aan versleten en gescheurde spijkerbroeken. Aan rafels en gaten. Sommige spijkerbroeken hangen letterlijk aan draden aan elkaar. Deze spijkerbroeken zijn cool voor een grunge look. Ze geven je outfit een rebels twist mee maar getuigen ook van een goed gevoel voor stijl.

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Patchwork en bicolor denim

Eén van de grootste denim trends voor lente en zomer 2023 is: patchwork en bicolor denim. Het gaat hier om spijkerbroeken maar ook spijkerjacks en –overhemden die uit stukken zijn opgebouwd die dan vaak ook nog eens net iets anders van kleur zijn. Zo gaan we zelfs broeken zien waarvan de pijpen in een verschillende denimkleur komen. Deze trend gaat hand in hand met de total denim trend: combineer een patchwork spijkerbroek met een patchwork spijkerjack met hetzelfde patroon.

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

Conclusie

De denimtrends voor heren voor de zomer van 2023 draaien allemaal om veelzijdigheid, comfort en individualiteit. Onderscheid jezelf met een spijkerbroek met een vintage snitten of een versleten look. Experimenteer met relaxte pasvormen en patchwork denim. De allernieuwste denim trends dagen je uit om jouw eigen persoonlijke denim look samen te stellen.

Jeans trends man lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

