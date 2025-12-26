Officine Générale herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Sportief en kenmerkende Italiaanse verfijning: de Alfa Romeo Junior Sport Speciale

Sportief en kenmerkende Italiaanse verfijning: de Alfa Romeo Junior Sport Speciale

De Alfa Romeo Junior Sport Speciale past in een traditie van speciale sportieve versies. Verfijning, sportiviteit en geavanceerde technologie zijn daarbij vanouds de kenmerken

Sportief en kenmerkende Italiaanse verfijning: de Alfa Romeo Junior Sport Speciale

De Alfa Romeo Junior Sport Speciale past in een traditie van speciale sportieve versies. Verfijning, sportiviteit en geavanceerde technologie zijn daarbij vanouds de kenmerken. Deze Sport Speciale benadrukt het dynamische en volbloed Italiaanse karakter van de Alfa Romeo Junior met specifieke designdetails en premium materialen, net zoals bij de recent gepresenteerde nieuwe Tonale. En net als bij dat model, wordt de Junior standaard geleverd met tot 8 jaar garantie. Het exterieur valt op door de body kit met glanzend zwarte componenten en zilverkleurige accenten op de zijskirts en bumpers. Andere opvallende zaken zijn de specifieke bodembeschermers, 18-inch “Fori”-velgen met een tweekleurige Matt Miron Diamond Cut-afwerking, een exclusief “Sport Speciale”-embleem en getinte ruiten achter. Optioneel is te kiezen voor een dak in een andere kleur dan de carrosserie.

Het interieur straalt vakmanschap en verfijning uit. De verwarmbare, elektrisch verstelbare stoelen zijn bekleed met geperforeerd Alcantara en voorzien van inzetten in de rugleuningen en “ice”-accenten. Hetzelfde materiaal siert het dashboard, de middenconsole en de portieren. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara en voorzien van contrasterende stiksels. Van achteren verlichte stiksels, een logo op het dashboard, aluminium pedalen, instaplijsten en ambiente verlichting versterken de exclusieve sfeer.

Het optionele Techno Pack biedt een aantal extra assistentiesystemen, waarmee autonoom rijden op niveau 2 mogelijk is met adaptieve cruise control en rijstrookassistentie. Tot het pakket behoren verder Matrix LED-koplampen en een navigatiesysteem met geïntegreerde TSI (standaard op de Q4). Andere uitrustingen in het Techno Pack zijn een 180° achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom, een elektrisch te open en sluiten kofferklep, draadloze smartphone-oplader, elektrisch inklapbare spiegels met Blind Spot-detectie, een automatisch dimmende binnenspiegel en een audiosysteem met zes luidsprekers en USB-aansluitingen. De uitrusting wordt aangevuld met een Cargo Flex Kit voor een slimme bagageruimte-indeling. Optioneel zijn een panoramisch schuifdak en een verwarmbare voorruit.

Voor de aandrijving is te kiezen uit een 106 kW (145 pk) sterke hybride met voorwielaandrijving en paddle shifters aan het stuur voor een directere en intensere rijbeleving. Ook is er een 100% elektrische BEV met 115 kW (156 pk) en een 11 kW-boordlader. Beide zijn leverbaar vanaf €40.450 (inclusief afleverkosten).

Standaard tot 8 jaar garantie

Ook voor de nieuwe Alfa Romeo Junior geldt de mogelijkheid tot 8 jaar gratis garantie. Voorwaarde is dat het voertuig in Nederland bij de officiële Alfa Romeo dealer is gekocht en het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd – tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Alfa Romeo Special Sprint Warranty maakt deel uit van het premiumniveau van het garantie-programma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.

