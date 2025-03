Werken in de wellnessbranche. Is pedicure of nagelstyliste iets voor jou?

Onze wereld verandert razendsnel. De steeds geavanceerdere technologie neemt ons steeds meer werk uit handen. Maar er zijn beroepen die voorlopig – en gelukkig! – nog steeds door mensenhanden moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn nagelstyliste en pedicure. Dat is puur mensenwerk. En nog leuk ook!

Is een carrière als pedicure of nagelstyliste iets voor jou?

De beauty- en wellnessbranche is een dynamische sector waarin zowel creativiteit, vakmanschap als menselijk contact centraal staan. Werken in deze branche betekent dat je dagelijks bezig bent met beauty trends maar ook met verzorging en welzijn van mensen. Je trakteert je klanten op verwenmomentjes en ze gaan mooier en blij de deur uit. Deze beroepen zijn iets voor jou als je goed met je handen bent, geïnteresseerd bent in beauty en wellness trends en graag met mensen omgaat.

Het aanbod cursussen in de beauty- en wellnessbranch is enorm. Van traditionele cursussen zoals make-up en hairstyling tot gespecialiseerde trainingen in pedicure en nagelstyling. We lichten die laatste twee opleidingen uit: pedicure en nagelstyliste.

Pedicure

Droom je van een carrière waarin je mensen helpt weer soepel en pijnloos te lopen? Dan is een basis pedicure opleiding wellicht iets voor jou. Deze opleiding richt zich op de professionele verzorging en behandeling van voeten met uiteenlopende klachten.

Tijdens de opleiding komen theoretische onderwerpen als anatomie, pathologie en orthopedie aanbod. De praktijk is heel gevarieerd en loopt uiteen van instrumenten- en productenleer, huid- en nagelverzorging, eelt, kloven en likdoorns verwijderen, ingroeiende teennagels behandelen tot kennis van schoenen en steunzolen en voetonderzoek.

Het vak van pedicure is een heel dankbaar beroep. Met jouw vaardigheden en kennis help je mensen vaak weer letterlijk op de been. Je hebt een praktische, maar ook adviserende rol. De beste pedicure opleidingen geven je met een diploma direct toegang tot de arbeidsmarkt. Je kunt gaan werken in een beauty salon, pedicure of zorginstelling maar je kunt ook je eigen salon starten.

Nagelstyliste

Wil je jouw passie voor nagels omzetten in een bloeiende carrière? Dan is de opleiding nagelstyliste jouw springplank naar succes. Ook in deze sector is het aantal opleidingen groot. Kijk uit naar de beste nagelstyliste opleiding die je alle kneepjes van het vak leert en je direct toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Allround opleidingen bieden een complete training in nagelstyling. Hier leer je de basis- en gevorderde technieken voor het creëren van prachtige gelnagels. De training omvat ook kennis over de anatomie van de nagel, hand- en nagelverzorging, en de juiste omgang met materialen en producten.

In dit opleidingen maak je gewoonlijk ook kennis met de techniek van gellak, een semi-permanente nagellak die langer meegaat dan traditionele nagellak. Je leert hoe je de gellak correct aanbrengt en uithardt onder een lamp, en hoe je het met remover verwijdert. Ook de techniek van acrylnagels, sterke, flexibele en licht aanvoelende kunstnagels, zal aanbod komen.

Tip: kies een professionele cursus waarbij veel aandacht voor hands-on training en praktische begeleiding is zodat je je praktische vaardigheden goed onder de knie kunt krijgen.

Waar wacht je nog op?

Opleidingen als pedicure en nagelstyliste, maken het mogelijk om je passie om te zetten in een succesvolle carrière. Of je nu kiest voor het deskundig behandelen van voetklachten of het creëren van schitterende nagelontwerpen, beide opleidingen bieden je de flexibiliteit en de professionele begeleiding die je nodig hebt om jezelf te onderscheiden in de markt. Met een erkend diploma op zak, ben je klaar om de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt met vertrouwen tegemoet te treden.