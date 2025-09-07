IN HET KORT

De wet look haarstijl was dé eyecatcher op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2025 2026 in Milaan. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke modellen hadden een superstrakke, glanzende hair look met een scherpe zijscheiding. Deze uniseks stijl benadrukt sterke gelaatscontouren en is flatterend voor iedere gezichtsvorm. Bovendien is de look thuis eenvoudig te creëren met de juiste haarproducten, waardoor het een tijdloze keuze is voor iedereen die een krachtig, minimalistisch statement wil maken.

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement

Het Italiaanse modehuis Fendi had voor de modeshow voor herfst winter 2025 2026 een rigoureuze kapsel keuze gemaakt. Het haar van zowel de mannelijke als de vrouwelijke modellen was in een superstrakke wet look gestyled. Deze hair looks ogen superchic en modern, en zijn gemakkelijk zelf thuis na te doen. Je maakt er een enorm statement mee.

De wet look voor de heren

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Hoe zag de wet look voor de heren bij Fendi eruit? Er was gekozen voor een strakke en lage zijscheiding. Vervolgens was het haar strak om het hoofd naar achteren gebracht met een fijne kam en een haarproduct zodat elk haartje op zijn plaats kwam te liggen. Finishing touch is de hoogglans die over het haar ligt.

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Wat doet dit kapsel voor het gezicht? De scherpe zijscheiding zorgt voor een krachtige omlijsting van het gezicht: de jukbeenderen en kaaklijn lijken hierdoor extra uitgesproken en gestructureerd. Deze stijl creëert een geraffineerde en gepolijste uitstraling die tegelijkertijd klassiek en edgy is.

Waarom deze haarstijl bij elke man past

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

De kracht van de wet look ligt in zijn eenvoud en precisie. Of je nu een hoekig of rond gezicht hebt, dit kapsel geeft elke man een verfijnde allure. Het zorgt voor een strakke contouring die de beste gelaatskenmerken accentueert zonder te overheersen. Deze stijl is tijdloos en past bij elke gelegenheid, van casual tot formeel.

Zo creëer je de perfecte wet look thuis

Begin met schoon, handdoekdroog haar. Breng een stevige gel of pommade met glanzende finish royaal aan, van de haarwortels tot de haarpunten. Maak met de punt van een kam een scherpe, gedefinieerde zijscheiding. Hoe laag je die scheiding maakt, hangt af van jouw gezichtsvorm. Breng dan het haar met een fijne kam naar achteren. De volle kant van het haar kan je iets over je voorhoofd leggen. Ook dat hangt weer af van je gezichtsvorm. Completeer de look met een klein beetje haarserum voor extra glans en een lichte nevel van hairspray voor langdurige fixatie. Belangrijk: bouw de producten in dunne laagjes op om te voorkomen dat je haar plakkerig wordt en om die soepele feeling te behouden.

Een moderne klassieker

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Deze wet look is niet alleen eenvoudig na te doen, het kan ook dé oplossing zijn op bad hair days of dagen waarop je geen tijd hebt om je haar te wassen. Het is een kapsel dat geschikt is voor elke gelegenheid. Je maakt er een ultiem statement mee, zonder te overdrijven. Het is het ideale kapsel voor zowel mannen als vrouwen die een minimalistische maar krachtige indruk willen maken.

BELANGRIJKE PUNTEN

Op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2025 2026 showden modellen met een stoere uniseks wet look met superstrak, glanzend haar en een scherpe zijscheiding.

Deze wet look versterkt de kaaklijn en jukbeenderen en geeft een geraffineerde, maar edgy uitstraling.

De look is geschikt voor elke gezichtsvorm: van hoekig tot rond, het kapsel accentueert de beste kenmerken zonder te overheersen.

Dit kapsel is eenvoudig thuis te creëren met gel of pommade, een fijne kam en een finishing touch van serum en hairspray.

Perfect voor mannen (en vrouwen) die een modern, krachtig statement willen maken zonder te overdrijven.

Het is een ideale oplossing voor bad hair days en voor iedereen die goed voor de dag wil komen zonder al teveel tijd eraan te spenderen.

FAQ’s

Hoe ziet de wet look bij de show van Fendi voor herfst winter 2025 2026 eruit?

Het gaat om een kapsel met een scherpe, lage zijscheiding waarbij het haar strak om het hoofd is gestyled en met een hoogglans finish is afgemaakt.

Voor wie is deze wet look haarstijl geschikt?

Deze stijl is geschikt voor elke gezichtsvorm, van hoekig tot rond, omdat hij de beste gelaatskenmerken accentueert zonder te overheersen.

Hoe maak ik deze wet look thuis na?

Was je haar en maak het handdoekdroog. Breng een glanzende gel of pommade royaal aan, trek met de punt van een kam een scherpe zijscheiding en kam het haar strak naar achteren. Werk af met haarserum en een lichte nevel van hairspray. Bouw producten in laagjes op voor een soepele finish.

Is de wet look alleen voor mannen?

Nee, het is een uniseks look die ook door de vrouwelijke modellen op de Fendi-catwalk werd gedragen.

Klik hier voor de haartrends voor de vrouwen op Trendystyle