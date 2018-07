7 Tips voor gezond zomerhaar

Veel mannen laten op dit moment hun haar langer groeien. Het is de invloed van de internationale catwalks en van de (mannelijke) celebrities die ook steeds vaker voor langere haarcoupes kiezen.

Wat mannen vaak niet beseffen is dat langer haar ook meer verzorging en bescherming nodig heeft. Vooral in de zomer – als zon, zeewater, hitte en chloor hun invloed doen gelden – moet het haar adequaat beschermd worden.

Hier zijn 7 tips voor gezond mannenhaar in de zomer:

1. Voorkomen is beter dan genezen

Zorg ervoor dat je de zomer begint met haar dat in goede conditie is zodat je later geen noodoplossingen hoeft te zoeken. Voorkomen is beter dan genezen.

2. Laat je haar regelmatig knippen

Om je haar – ook in de zomer – mooi en gezond te houden, is het heel belangrijk om het regelmatig te laten knippen. Dat geldt ook als je je haar lang(er) wilt laten groeien. Het is een misverstand als je denkt dat je je haar niet hoeft te laten knippen als je voor lang haar aan het sparen bent. Vooral de punten zijn heel gevoelig en kunnen op een gegeven moment gaan splijten. Zon, zeewater en zwembadchloor kunnen dit proces versnellen. Is het eenmaal zover dan zul je je haar tot achter de splijting moeten afknippen. Doe je dat niet, dan zal je haar uiteindelijk afbreken en korter worden.

Dus ook als je je haar wilt laten groeien, is het verstandig om het regelmatig te laten knippen om afbreken te voorkomen. Een halve centimeter eens in de zes weken is voldoende. Je hebt dan toch nog lengtewinst.

3. Gebruik altijd een conditioner

De zomerse temperaturen, zeewind en blootstelling aan de zon kunnen de vochtbalans van je haar verstoren. Een product dat het vochtpeil van je haar in stand houdt, is de conditioner. Een bijkomend voordeel van een conditioner is dat het de haarschubben sluit waardoor het haar minder vatbaar is voor invloeden van buitenaf.

Veel mensen gebruiken geen conditioner omdat ze het idee hebben dat het haar er slap en onhandelbaar door wordt. Dit komt echter omdat de conditioner op een verkeerde manier wordt gebruikt. Dit haarproduct dient alleen op het midden en de punten van het haar te worden aangebracht en niet op de hoofdhuid. Ook de klacht dat het veel werk is om na elke shampoobeurt een conditioner aan te brengen gaat niet op. De conditioner doet al in 20 seconden zijn werk. Het heeft geen zin om het product nog eens vijf minuten te laten zitten.

4. Maak je haar voor het zwemmen nat

Het is een goede gewoonte om je haar, voordat je het zwembad of de zee induikt, met gewoon douchewater nat te maken omdat de chemicaliën en het zout dan minder snel in je haar doordringen. Natuurlijk is het nog beter om je haar met een pet te beschermen zodat de zon en het water er in het geheel niet bij kunnen. Na het zwemmen was je je haar met shampoo om alle residuen van chloor en zeewater te verwijderen.

5. Draag je haar in een staart

Heb je al echt lang haar gespaard en kun je je een paardenstaart veroorloven, bind je haar op zonovergoten dagen dan strak samen. Hierdoor bescherm je de binnenste lagen van je haar tegen de zon die alleen toegang heeft tot het de buitenste haarlaag. Gebruik voor het samenbinden geen rubber bandjes maar een met stof overtrokken elastiekje.

6. Kleuren en glansbehandeling

Alhoewel kleuren bij mannen niet echt usance is, is het toch goed om te weten dat àls je gaat kleuren, je dat het beste bij de kapper kunt doen. Niet alleen omdat je een verkeerde kleurcode kunt kiezen, maar ook omdat de kleuring op de conditie van je haar moet worden afgestemd.

Een behandeling die (nog) niet veel mannen laten doen, maar die de kwaliteit van je haar aanzienlijk kan verbeteren, is de kleurloze glansbehandeling (Cellophanes van Sebastian). Het glansproduct legt een laagje om je haar waardoor het beter tegen invloeden van buitenaf is beschermd.

7. Zomerse stylingsproducten

In de zomer zien we vooral veel nonchalante kapsels. Een perfect stylingsproduct voor mannenhaar dat lekker moet vallen en het niet al te vet moet maken, is Molding Mud van Sebastian. Een andere topper voor mannen is Forming Cream van American Crew. Wil je deze zomer helemaal trendy zijn, dan combineer je je lange lokken met een sexy baardje, dé trend van het moment!