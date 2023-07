Een slechte adem, door artsen halitose genoemd, is een veelvoorkomend probleem. Het is niet alleen heel vervelend voor jezelf maar ook voor…

Dit doe je tegen een slechte adem

Een slechte adem, door artsen halitose genoemd, is een veelvoorkomend probleem. Het is niet alleen heel vervelend voor jezelf maar ook voor je omgeving. En slechte adem kan dan ook grote invloed hebben op je gevoel van eigenwaarde en sociale relaties, vooral als het probleem ernstig is. In dit artikel gaan we in op de meest voorkomende oorzaken van een slechte adem, en waarom sommige mensen meer last hebben van halitose. Verder hebben we een aantal praktische tips voor je om een slechte adem zoveel mogelijk tegen te gaan.

Waarom een slechte adem een probleem is

Een slechte adem kan sociale, professionele en emotionele relaties belemmeren. Het kan jezelf en ook de mensen in je omgeving ongemakkelijk maken en zelfs leiden tot sociaal isolement. Een slechte adem kan worden geïnterpreteerd als een teken van slechte hygiëne of gebrek aan zelfzorg, waardoor het moeilijk wordt om nieuwe relaties aan te gaan of bestaande relaties te onderhouden.

Veelvoorkomende oorzaken van een slechte adem

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een slechte adem, waaronder:

Slechte mondhygiëne: onvoldoende poetsen en flossen kan leiden tot de ophoping van voedseldeeltjes en bacteriën in de mond, waardoor een slechte adem ontstaat.

Tandvleesaandoeningen: tandvleesaandoeningen of parodontitis worden veroorzaakt door ophoping van tandplak en kunnen een slechte adem veroorzaken.

Roken: roken kan een slechte adem veroorzaken maar ook vlekken op de tanden maken wat ook niet hygiënisch overkomt.

Droge mond: speeksel helpt de mond schoon te houden, dus een gebrek hieraan kan een slechte adem veroorzaken. Dit probleem kan het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde medicijnen, mondademhaling of bepaalde medische aandoeningen.

Voeding: bepaalde voedingsmiddelen, zoals knoflook en uien, kunnen tijdelijk een slechte adem veroorzaken. Een dieet met veel suiker kan ook bijdragen aan de verspreiding van bacteriën die een slechte adem in de mond veroorzaken.

Medische aandoeningen: sinusinfecties, tonsillitis en andere luchtweginfecties kunnen een slechte adem veroorzaken. In sommige gevallen kan een slechte adem een symptoom zijn van een onderliggend gezondheidsprobleem. In dat geval kun je het beste je arts raadplegen.

Een slechte adem bestrijden

Om een slechte adem effectief te bestrijden, is het essentieel om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Hier zijn enkele praktische dingen die je kunt doen:

Zorg voor een goede mondhygiëne: poets je tanden minstens twee keer per dag, telkens twee minuten, met een fluoridetandpasta. Flos dagelijks om tandplak en etensresten tussen de tanden te verwijderen.

Ga regelmatig naar de tandarts/mondhygiënist: laat je tanden regelmatig schoonmaken en controleren om je gebit en tandvlees gezond te houden.

Stop met roken en beperk je alcoholgebruik: zowel tabak als alcohol kunnen bijdragen aan een slechte adem. Stoppen met roken en minder alcohol drinken kan de mondgezondheid en adem aanzienlijk verbeteren.

Water drinken: drink de hele dag door voldoende water om een droge mond te voorkomen en je mond schoon te houden.

Kauw suikervrije kauwgum of gebruik een mondspoeling: kauwgum kan de speekselproductie stimuleren, terwijl het gebruik van een alcoholvrij mondspoeling kan helpen bij het verwijderen van bacteriën die een slechte adem veroorzaken. Zoek naar producten met xylitol, een stof die de groei van bacteriën kan verminderen.

Reinig je tong: gebruik een schraper/tongreiniger of tandenborstel om de tong voorzichtig schoon te maken. Zo verwijder je bacteriën en etensresten die bijdragen aan een slechte adem.

Volg een uitgebalanceerd dieet: beperk suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken en neem meer fruit, groenten en volkoren granen op in je dieet. Als je je zorgen maakt over je adem, vermijd dan voedingsmiddelen met een sterke geur, zoals uien en knoflook.

Pak eventuele onderliggende medische aandoeningen aan: als je vermoedt dat een slechte adem het gevolg is van een medisch probleem, raadpleeg dan je arts voor een juiste diagnose en behandeling.

