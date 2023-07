10 Tips over mondhygiëne die je moet kennen

Een gezond gebit staat niet alleen voor een stralende lach, maar is ook de basis voor je algehele gezondheid. Je tanden en kiezen vragen om dagelijkse verzorging, maar er komt meer bij kijken dan enkel poetsen. Ook je tandvlees vraagt om dagelijkse aandacht. Sterker nog, het zijn juist tandvleesaandoeningen die wel in verband worden gebracht met aandoeningen als hart- en vaatziekten en diabetes. Met een paar vrij eenvoudige handelingen houd je je tanden en tandvlees gezond. Hier zijn 10 tips over mondhygiëne die iedereen zou moeten weten:

1. Poets je tanden twee keer per dag met fluoride tandpasta. Voorkom tandbederf want schade aan je tandglazuur (gaatjes) is onomkeerbaar.

2. Houd ook de ruimte tussen tanden en kiezen goed schoon. Je kunt dit doen door dagelijks te flossen. Een andere heel prettige en effectieve manier om tandplak en voedselresten tussen je tanden te verwijderen, is het gebruik van GUM tandenstokers. Ze zijn zacht voor je tandvlees en verkrijgbaar in verschillende maten.

3. Gebruik mondwater om bacteriën te doden en je adem te verfrissen.

4. Gebruik een tongschraper (of een tandenborstel) om bacteriën van je tong te verwijderen.

5. Vervang je tandenborstel elke drie tot vier maanden. Let op: gebruik een zachte borstel en poets niet te hard!

6. Vermijd suikerhoudende en zure voedingsmiddelen en dranken die je tanden kunnen beschadigen. Suiker kan ook je tandvlees aantasten wat tot tandplak, en op den duur ook tot ontstekingen en infecties, van je tandvlees kan leiden. Drink water na het consumeren van suikerhoudende en zure voedingsmiddelen.

7. Drink sowieso veel water om je mond gehydrateerd te houden en etensresten weg te spoelen.

8. Kauw op suikervrije kauwgom om de speekselproductie te stimuleren en zuur in je mond te neutraliseren.

9. Bezoek je tandarts (en mondhygiënist) regelmatig voor controles en reinigingen.

10. Zorg ervoor dat je voldoende kalk, vitamine D (appels, peren, wortels) en vitamine C binnenkrijgt. Denk hierbij aan melkproducten en noten maar ook aan krokant fruit en groenten als appels, peren en wortels (an apple a day keeps the doctor away!). Een gebrek hieraan kan je tanden en tandvlees verzwakken.

Mondhygiëne is meer dan tanden poetsen

Een goede mondhygiëne is dus meer dan poetsen. Ook de ruimtes tussen je tanden moeten dagelijks gereinigd worden met flosdraad of speciale tandenstokers als GUM soft picks.

Verder is het belangrijk om er in het algemeen goede hygiënegewoonten op na te houden, zoals regelmatig handen wassen (zeker als je van buiten komt), om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Met deze tips kun je je mondhygiëne verbeteren en het risico op gaatjes, tandvleesaandoeningen en andere gezondheidsproblemen verminderen. Vergeet niet dat een goede mondhygiëne niet alleen draait om een ​​stralende glimlach, maar dat het gaat om het behoud van je algehele gezondheid en welzijn.