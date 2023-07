Functioneel, intelligent en een dynamische look: de nieuwe E-Klasse Estate

Net zo praktisch als zijn voorganger, intelligent en meer te personaliseren dan ooit: de nieuwe E-Klasse Estate van de 214-serie overtuigt op vele gebieden. Ook het design is veranderd: de daklijn is dynamischer vormgegeven in vergelijking met zijn voorganger en tegelijkertijd scoort de nieuwe E-Klasse Estate opnieuw op het gebied van functionaliteit en laadruimte. In combinatie met de schuin geplaatste achterruit resulteert dit in een progressieve uitstraling.

Net als de Limousine zet de Estate niet alleen de lange modelhistorie van de klassieke E-Klasse voort, maar slaat hij met zijn nieuwe design ook een brug naar de avantgardistische trendsetters van Mercedes-EQ. Evenwichtige proporties maken deel uit van het uiterlijk van een traditionele estate. Ze worden gedefinieerd door de korte overhang voor, de lange motorkap met powerdomes, de langere wielbasis en de evenwichtige overhang achter.

Met zijn opvallend vormgegeven flanken onderscheidt de Estate zich duidelijk van de concurrentie. De twee karakterlijnen die we kennen van de Limousine dragen bij aan een krachtig gestrekte carrosserie en geven de Estate een sportieve en stijlvolle uitstraling. De verfijnde, driedimensionale en tot in het kleinste detail geoptimaliseerde oppervlakteafwerking straalt elegantie uit.

Een Black Panel-achtig oppervlak verbindt de grille met de koplampen. Dit inzetstuk in hoogglanzend zwart doet visueel denken aan de Mercedes-EQ modellen. De driedimensionaal vormgegeven grille oog progressief of klassiek, afhankelijk van de gekozen uitrustingslijn. Voor alle Lines (Avantgarde, Exclusive en AMG Line) is optioneel een via lichtbanden van achteren verlichte chroomrand van de grille leverbaar. De nieuwe E-Klasse Estate is standaard uitgerust met high-performance led-koplampen. Als optie is DIGITAL LIGHT leverbaar zonder en met projectiefunctie. Alle koplampvarianten bieden een uniek dag- en nachtdesign. Als typisch kenmerk van het merk hebben de dagrijverlichtingsunits de vorm van een wenkbrauw.

Nauwgezet vormgegeven chroomelementen en de progressief vormgegeven, tweedelige achterlichten kenmerken het design van de achterkant. Dankzij de grote opening kan de laadruimte op verschillende manieren worden gebruikt. Het designteam heeft de achterlichten opnieuw vormgegeven, zowel qua contour als qua binnenwerk. Het binnenwerk, met veel oog voor detail en deels animated functies, draagt bij aan de hoge aantrekkingskracht van het voertuig. Het stermotief maakt het dag- en nachtdesign van de achterlichten uniek. De twee lichtsecties in de zijkanten en de achterklep zijn visueel met elkaar verbonden. Dit benadrukt de breedte van de achterzijde nog meer. De reflectoren zijn verplaatst naar de bumper. Hierdoor kon de laadruimteopening bijzonder groot worden, wat enerzijds de gebruikswaarde verhoogt en anderzijds het voertuig aan de achterzijde nog breder doet lijken.

Nog ruimer achterin en de vertrouwde hoge gebruikswaarde

In vergelijking met zijn voorganger is de E-Klasse Estate 28 mm breder geworden. Hierdoor hebben de achterpassagiers nog meer ruimte: de elleboogruimte achter bedraagt 1.519 mm – 25 mm meer dan voorheen. De wielbasis is met 22 mm toegenomen tot 2.961 mm. Hierdoor profiteren de passagiers op de achterbank van meer knieruimte (84 mm; plus 9 mm) en beenruimte (934 mm; plus 15 mm). De laadruimte kan worden uitgebreid van 615 liter tot maximaal 1.830 liter. In de plug-in hybrid is de laadruimte 460-1.675 liter en ook daar is de laadvloer vlak.

De achterbankleuning kan in een 40:20:40-verhouding worden gedeeld en neergeklapt. De bediening vindt plaats met twee drukknoppen aan de linker- en rechterkant van de achterbankleuning. De E-Klasse Estate is standaard uitgerust met de EASY PACK-achterklep. De achterklep opent en sluit op handige wijze met één druk op de knop: met de knop op de contactsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep. De bagageafdekking (rollo) en het scheidingsnet (beide standaard) zijn tweedelig. Ze hebben elk hun eigen cassette.

MBUX Superscreen als highlight in het interieurdesign

Het dashboard speelt een belangrijke rol in de digitale beleving in het interieur. Als de E-Klasse Estate is uitgerust met het optionele voorpassagiersdisplay, strekt het grote glazen oppervlak van het MBUX Superscreen zich uit tot het centrale display. Het bestuurdersdisplay is optisch daarvan losgekoppeld en bevindt zich in het blikveld van de bestuurder. De modellen zonder voorpassagiersdisplay hebben een groot sierdeel dat doorloopt tot in het midden. Visueel los daarvan lijkt het centrale display te zweven boven het holle oppervlak van dit sierdeel.

De voorkant van het dashboard wordt verlicht door de lichtband van de actieve sfeerverlichting. Deze loopt in een wijde boog van de voorruit, langs de A-stijlen tot in de portieren. Dit creëert een royaal gevoel van ruimte. Een ogenschijnlijk vrij zwevend bedieningspaneel in het bovenste deel van de portierpanelen sluit optisch aan op het uiterlijk van de glasoppervlakken van de displays.

De middenconsole is ontworpen als een homogene eenheid en gaat in een rechte lijn over in het onderste gedeelte van het dashboard. Aan de voorzijde is een opbergvak met deksel en bekerhouders geïntegreerd in het driedimensionaal gevormde sierdeel. In het achterste deel van de middenconsole bevindt zich een zacht beklede armsteun.

Het middendeel van het portier gaat naadloos over in de armleuning met een concave vorm. Het voorste gedeelte is ontworpen als een metalen hightech element. Het dient als hand- en sluitgreep en bevat de schakelaars voor de elektrische ruitbediening. Een andere highlight is het vrij zwevende bedieningspaneel met de portieropener en de bediening van de stoelfuncties. De contouren van zitting en rugleuning vloeien elegant van binnen naar buiten, en lijken dankzij hun gelaagdheid boven de zitting te zweven. Verticale inspringende lijnen volgen de contouren en worden naar boven toe breder.

Een plug-in hybrid is direct leverbaar bij de introductie

De nieuwe E-Klasse Estate creëert dankzij systematische elektrificatie en intelligente downsizing nieuwe maatstaven op het gebied van efficiëntie. De verbrandingsmotoren zijn vier- en zescilinders uit de huidige modulaire motorenfamilie van Mercedes-Benz, FAME genaamd (Family of Modular Engines). Zodoende speelt het motorengamma een belangrijke rol in de flexibiliteit van het internationale productienetwerk, met een op de behoeften afgestemde elektrificatie.

Naast turbolading beschikken zowel de diesel- als benzinemotor over intelligente ondersteuning door een geïntegreerde startdynamo (ISG). Het zijn dus mild hybrids. Dankzij een nieuwe accu is het vermogen van de elektromotor verhoogd van 15 tot 17 kW en het boostkoppel tot 205 Nm. Meer mild hybrids volgen in een later stadium.

Al bij de introductie is met de E 300 e (gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP): 0,9-0,6 l/100 km, gewogen CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 20-13 g/km, gewogen energieverbruik gecombineerd (WLTP): 21,4-19,1 kWh/100 km) ook een plug-in hybrid beschikbaar: Met een elektrisch vermogen van 95 kW (129 pk) en een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP) kan dit model in veel gevallen en op veel dagen volledig elektrisch rijden, zonder inschakeling van de benzinemotor. Meer plug-in hybrids met dieselmotoren zullen volgen.