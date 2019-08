Hoe ik als model begonnen ben? Dat is een grappig verhaal. Ik was met mijn moeder een ijsje aan het eten toen er een vrouw op me afstapte. Ze vroeg ‘Ben je model?’ en ik zei ‘Nee’. Toen zei ze…

Agata is ons nieuwe ADVERSUS cover model. We hebben haar vlak na de Milan Fashion Week in Milaan gefotografeerd. Ze is lang, blond, levendig en slim. Haar jongensachtige korte koppie geeft haar iets ondeugends. Agata wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management.

Bekijk de video en de foto’s hieronder maar eens. En lees het interview om meer over Agata te weten te komen. Alessio

Agata wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

Kun je iets meer over jezelf te vertellen? Ik heet Agata, ik kom uit Warschau in Polen. Ik ben 179cm en ben 19 jaar oud.

Hoe ben je als model begonnen? Dat is een grappig verhaal. Ik was met mijn moeder een ijsje aan het eten toen er een vrouw op me afstapte. Ze vroeg ‘Ben je model?’ en ik zei ‘Nee’. Toen zei ze ‘Zou je misschien model willen worden?’ Ik had daar nooit over nagedacht maar zei ‘Waarom ook niet?’ Dit was drie jaar geleden, toen ik 16 was.

Was je toen al zo lang? Ja, mijn lengte is sindsdien niet gewijzigd :-)

Waar heb je tot nu toe als model gewerkt? In Warschau natuurlijk, en in Milaan en Parijs.

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Blijf je in Milaan of ga je naar een andere modestad? Voorlopig blijf ik in Milaan, en na de zomer kom ik hier terug voor de Milan Fashion Week.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, om nieuwe vrienden te maken, het is een goede ervaring voor me. Verder vind ik het modellenleven leuk omdat er altijd wel onverwachte dingen gebeuren. Je kunt nooit voorzien wat er gaat gebeuren. Soms ben ik voor mijn werk op weg ergens naar toe, en dan krijg ik opeens een berichtje van mijn bureau dat er een wijziging is en word ik een heel andere kant opgestuurd. Je weet het nooit.

Wat vind je minder leuk aan het modellenwerk? Ik houd niet van de druk die op ons modellen staat. En het feit dat we soms meer als dingen dan als mensen worden gezien.

Wat is je lievelingseten? Je lievelingskeuken? Ik houd van sushi. Ik ben vegetariër, en dus eet ik sushi zonder vis! In feite eet ik alleen de avocado… :-) En ik houd van salades, van mozzarella, van kaas in het algemeen…

Sport je veel? Nee, weinig. Ik hoef geen spieren te ontwikkelen, maar ik houd van joggen en ik doe wat oefeningen. En verder rijd ik graag paard!

Houd je van shoppen? Nee, ik houd er niet van om lang in een winkel te zijn. Ik verveel me. Als ik iets moet kopen, dan ga ik een winkel binnen, koop ik het en kom er weer uit. Als ik te lang binnen blijf, geef ik teveel geld uit…

Wat zijn je hobby’s? Ik houd van paardrijden. Dat is mijn hobby. En stappen :-)

Ben je full-time model of doe je er nog iets naast? Ik heb mijn school afgemaakt, en nu heb ik een jaar vrij genomen om als full-time model te werken. Daarna ga ik aan de universiteit studeren.

Wat zou je willen studeren? Psychologie. Dat lijkt me heel interessant.

