Een sixpack. Kwestie van voeding of trainen?

Iedereen die de sportschool bezoekt, streeft naar een platte, gespierde buik. Maar wat is nu de juiste manier om dit resultaat ook echt te bereiken? Wat adviseren de experts? Hoe breng je de omvang van je taille terug en ontwikkel je die sexy buikspieren die – ironisch genoeg – wel genoemd worden naar al die biertjes die je buikspieren nu juist doen vervagen?

Een platte buik. Is het een kwestie van voeding of trainen? Dit is eigen de hoofdvraag waar we ons hier over buigen. Op welk front moet je het accent leggen en hoe kun je het het beste aanpakken?

Laten we beginnen met een ‘troostend’ woord. De buikzone is een kritieke zone voor veel heren. Je bent dus niet de enige.

Veel mannen denken echter onterecht dat het wel goed komt als ze braaf hun buikspieren in de sportschool doen. Even op dat matje, een paar keer op en neer, een paar keer per week, misschien wel meer… En dan blijft het je verbazen dat dat sixpack zich maar niet laat zien. Geen wonder!

Want buikspieroefeningen mogen je dan wel strakkere spieren opleveren, maar zolang er een laag vet op zich, blijven ze onzichtbaar. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat je buikspieroefeningen met een gezond voedingspatroon met niet al teveel calorieën (en vet) combineert. En verder is cardiofitness een must!

Wil je snel resultaten bereiken dan ken je dus nu het ‘recept’: doe je buikspieroefeningen in combinatie met cardiofitness met een hoge intensiteit drie of vier keer per week. Combineer dit met een verantwoord voedingspatroon. De resultaten zullen niet uitblijven, maar onthoud wel dat er één sleutelwoord is dat altijd en overal blijft gelden en dat is ‘regelmaat’. Met af en toe goed trainen en nu en dan gezond eten kom je er niet. Succes!

