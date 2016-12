Kledingtips voor mannen met een gezet postuur

Hoe kleed je je als je een gezet postuur hebt? Het is een vraag die blijft terugkomen. De basisregel is dat de kleding die je koopt in de lengte moet werken. Daardoor lijk je langer en slanker…



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Al eerder publiceerden we een artikel over dit onderwerp, maar is er nog veel meer over te zeggen. En dat is alleen maar positief want dat betekent dat je met kleding heel wat kan! Als je maar met beleid shopt en de kleding koopt die jou flatteert.

BASISREGEL

De basisregel is dat de kleding die je koopt in de lengte moet werken. Daardoor lijk je langer en slanker.

KWALITEIT

Een tweede basisregel is: ga voor kwaliteit. Kwaliteit betekent betere pasvormen en betere materialen. De kleding valt mooier en lubbert minder snel. Lubberende kleding en slechte vormen zijn funest, vooral voor een gezet postuur.

BLAZERS EN JACKS

Vooral de langere blazers en jacks zullen jou flatteren. Vermijd al te zware materialen. Verkies een blazer met twee knopen boven een double breasted blazer (de overslag aan de voorkant helpt je figuur niet). Een blazer met drie knopen kan, maar sluit in de regel hoger en kan daarom ‘blokvormig’ werken. Eigenlijk is de blazer met twee knopen jouw model. Draag verder geen opbollende jacks met een strakke, elastische boord, want strakke boorden accentueren een buik en opbollende modellen werken in de breedte in plaats van in de lengte.

BROEKEN

Er zijn maar weinig mannen die een bandplooibroek kunnen hebben. Het is een broek die bij uitstek in de breedte werkt. Ga daarom liever voor een rechte broek met een gladde voorkant. Vermijd verder spijkerbroeken met een lage taille maar kies een model dat je buik ‘binnenhoudt’. Draag in je vrije tijd niet al te wijde broeken en kies geen broeken met opgestikte zakken of zakken met flappen.

TRUIEN EN OVERHEMDEN

Net zoals voor de jacks, geldt ook voor de truien dat je die beter zonder strakke boord kunt kiezen. Draag verder overhemden die recht afkleden en stop ze, als het even kan, niet in je broek (naar kantoor ligt dat natuurlijk anders). Verticale streepmotieven werken goed voor jou, net zoals donkere tinten. Lange mouwen en V-halzen werken in jouw voordeel.

SCHOENEN

Ga voor stevige schoenen die een goede basis voor je lichaam vormen. Smalle schoenen met dunne zolen accentueren je postuur, terwijl stevige schoenen zorgen voor het nodige evenwicht en proporties.

COMFORTABEL

Wat je ook draagt, zorg er altijd voor dat het er comfortabel uitziet, zonder dat je in al te wijde kleding vervalt. Als je comfortabele kleding draagt, beweeg je je ongedwongen en soepel, en dat komt de totale indruk ten goede.