Make-up: een blauwe streep, gekleurde tape!

De Britse topvisagiste Val Garland staat bekend om haar innovatieve ideeën en dat is de make-up die ze voor de fashion show van Ports 1971 voor zomer 2017 ontwierp ongetwijfeld.



Wie zou er ooit op het idee komen om de wenkbrauwen van (top)modellen af te plakken met gele of blauwe tape? Val Garland natuurlijk. Met hetzelfde gekleurde plakband worden ook de tenen van de modellen versierd. Niet elke teen, maar gewoon lukraak hier of daar een ‘pleister’.

Het idee erachter is dat je in de make-up kunt doen wat je wilt en dat je ook best ‘outside the box’ mag denken en met kleuren en materialen mag spelen die ongewoon of opvallend zijn. Bekijk het video interview dat Charlotte met Val Garland deed maar eens. Val vertelt ons in dat interview backstage meer over deze bijzondere make-up look.

De basis voor deze make-up look is heel minimalistisch: een mooie transparant opgemaakte huid en verzorgde lippen. En daar wordt een onverwacht kleurelement voor een frisse en sportieve look aan toegevoegd. Zoals de gekleurde tape op de wenkbrauwen. Of de brede hemelsblauwe streep op de oogleden.

Die streep is natuurlijk ‘draagbaarder’ dan de gekleurde tape (maar de tape geeft wel goed weer wat het concept is). Experimenteer eens met zo’n streep. Vergeet dat dunne lijntje langs je oogleden en ga voor een stoere gekleurde streep. Het staat fris, vernieuwend en de streep doet je ogen goed uitkomen.