Salade caprese. De zomersalade bij uitstek

De salade caprese (insalata caprese) is een Italiaanse salade die vooral in de zomer heel populair is. Dat is niet verwonderlijk. De ingrediënten van deze salade bevatten precies de dingen die je nodig hebt als het kwik omhoog schiet en de zon krachtig aan de hemel staat.

De tomaten bevatten lycopeen, een stofje dat familie is van de carotenoïdenfamilie waartoe ook het meer bekende bètacaroteen behoort. Lycopeen is een krachtige antioxidant en staat erom bekend je huid, in combinatie met andere voedingsstoffen, tegen de zon te beschermen. Mozzerellakaas daarentegen bevat, behalve eiwitten en calcium, vooral veel water en mineralen, ook zeer welkom op een warme zomerdag. Basilicum tot slot bevat mineralen, vitaminen (A, B, C, E, K en J), bètacaroteen en andere antioxidanten die beschermen tegen de zon zoals zeaxanthine en luteïne.

Geen wonder dat deze salade bij heet weer een weldaad is en vooral in de zomermaanden in Italië op grote schaal wordt gegeten. Er bestaat overigens ook een Griekse variant van deze superfood-salade en dat is, je raadt het al, de Griekse salade. Ook deze salade heeft als basis een kaas met mineralen die welkom zijn als je veel transpireert en tomaten met antioxidanten die werken als een natuurlijke sunblocker.

De salade caprese (‘caprese’ komt van Capri, het Italiaanse droomeiland gelegen in de baai van Napels) is eenvoudig te bereiden.

Ingrediënten

Geurige, sappige rode zomertomaten

Verse mozzarellakaas

Verse basilicumblaadjes

Olijfolie extravergine

Zout

Peper

Bereiding

Was en snijd de tomaten, snijd de mozzarellakaas, was de basilicumblaadjes. Drapeer alles op een bord – deze salade in de kleuren van de Italiaanse vlag laat zich mooi opdienen – en maak aan met olijfolie, zout en peper. Hoe lekkerder de mozzarella (die moet sappig zijn – zodra je er met je vork in prikt moet de melk er als het ware uitlopen), hoe lekkerder de salade!