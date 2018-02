Street style 2018. De leren broek voor hem. Dragen of niet?

Eens las ik dat het dragen van een leren broek het absolute bewijs is dat je geen vrienden hebt want anders zouden ze je wel gezegd hebben dat je er belachelijk in uitziet. Waar of niet? We laten het maar in het midden. Feit is dat leren broeken voor de man bepaald geen gemakkelijk item zijn. Er zijn mannen die er letterlijk mee weglopen, er zijn mannen die ze haten.

Tijdens de Fashion Weeks hebben de mannen er over het algemeen geen problemen mee. Wat kan je anders verwachten in een wereld waarin alles om image, vorm en peacocking draait?

Voor degenen die een leren broek wel eens willen proberen, hier een basisregels:

1. Ga voor zwart. Met een zwartleren broek ga je op safe.

2. Ga voor goed model dat mooi om je benen sluit maar niet te strak is.

3. Drie gemakkelijke manieren om een leren broek te dragen zijn: a. met klassieke items als een eenvoudig T-shirt, een overhemd of een trui voor een classy touch; b. met een T-shirt van je favoriete rockband en een leren jack, c. met een sportieve sweater/hoodie.

4. Een leren broek kan je heel goed met een klassieke overjas of een sportief jack combineren.

5. Onder de broek draag je zwarte en classy boots.

Als we bovenstaande regels op de street style foto’s op deze pagina toepassen, dan komen we een heel eind. Broek, boots, trui, overhemd, jack… Alle elementen zitten erin. Volgens ons is alleen de pet (way) too much!

ADVERSUS

Schrijf je in voor de gratis ADVERSUS nieuwsbrief: Mode, beauty en trends