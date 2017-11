Street style. Alternatieve mode look. Hippie-chic!

Deze alternatieve mode look is niet onze stijl maar we kunnen zo’n look wel waarderen. Bovendien zitten er een heleboel elementen in deze look waar we wel iets mee kunnen. Laten we de outfit eens analyseren.

De stijl is alternatief of hippie-chic. Noem ‘m zoals je wilt.

De belangrijkste elementen in deze look zijn misschien wel: de sjaals, het gilet, de grote zachte tas, de beanie, en natuurlijk de baard en het lange haar. Deze look is meer dan een mode look. Het is een levensstijl.

Opvallend in deze alternatieve mode look

Opvallend mooi vinden wij de combinatie van de twee sjaals met verschillende patronen en in kleurstellingen in elkaars lijn liggen.

Opvallend is ook het witte overhemd met tonsuurton bloemenpatroon.

Al met al is dit een coole mode look, zeker als je er het type voor bent.