Laten we beginnen met de sandalen/slippers en zwarte sokken in combinatie met de zwarte beanie. Wat moeten we hier nu van denken? Contrasten doen het goed in de mode maar ze moeten wel enigszins ergens op slaan. En dit… slaat volgens ons nergens op.

En dan die schoudertas over het maatkostuum en onder de jas. Wat moeten we daarvan denken?



Laten we zeggen dat er hard aan deze look gewerkt is maar volgens ons is het het niet. Don’t do this at home 