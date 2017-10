Streetstyle man. Rood en wit, modekleuren voor de herfst

Rood met wit is niet bepaald een combinatie die je in de herfst snel zou aantrekken. Toch kan het wel. We zagen deze modekleuren tijdens de Paris Fashion Week begin oktober (en geloof ons: het weer was koud, ongezellig en nat!).

Een witte broek is de neutrale en daardoor perfecte basis voor een outfit. Wit heeft inmiddels het stigma van ‘zomer(niet)kleur’ verloren. Op de catwalk van Chanel – om maar een naam te noemen – zagen we bijvoorbeeld verschillende total white outfits, ook voor de man. Verder zien we dit winterseizoen opvallend veel witte schoenen. De witte-sneakersrage van de afgelopen winters heeft het wit-is-zomers-taboe voor schoeisel voorgoed doorbroken.

En dus… mag je ook in de herfst of winter best kiezen voor die witte broek met witte sneakers. Wat je erop draagt, hangt helemaal van jouw mood en de gelegenheid af. Zoals we al zeiden, is wit een perfecte basis en kun je er alle kanten mee op.

Op de streetstyle foto’s op deze pagina zie je een spannende combinatie van twee rood kleuren. Hiermee stuiten we meteen op één van de hotste kleuren van het seizoen: rood.

Een bijzonder detail in deze look is verder de grote witte tas. We zien hier nogmaals wit. Niet iedere man zien we snel met zo’n dubbel geslagen tas onder de arm door het leven gaan, maar je kunt er wel een sporttas of weekendtas voor in de plaats kiezen. In het wit, als je wilt!

