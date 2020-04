Buikvet? Vermijd deze voedingsmiddelen

Kijk eens naar je voeten. Wat komt je blik onderweg tegen? Hoe staat het er met je buikomvang voor?

Als je teveel buikvet hebt (volgens de artsen is dat het geval als je een buikomvang van 100 centimeter of meer hebt) en je je buikspieren voor het laatst op je zeventiende hebt gezien, dan is het tijd om je dieet onder de loep te nemen.

Misschien eet je niet alleen teveel maar ook slecht. Er zijn voedingsmiddelen die met name de ophoping van vet in de taille bevorderen. En dat moeten we nu juist niet hebben. Onze buikomvang heeft het al zwaar te verduren. Onze mannelijke hormonen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat vet sneller in de buikzone wordt opgeslagen. En de stress in ons dagelijks leven kan leiden tot een hogere cortisol productie en draagt daarmee een extra steentje aan de buikomvang bij. Al met al zit die buik er zo aan!

Als het je niet lukt om je buikomvang met regelmatig bewegen onder controle te krijgen en te houden, dan is het echt eens tijd om – zoals gezegd – goed te kijken wat je nu eigenlijk zo al eet.

Wist je bijvoorbeeld dat de kunstmatige zoetstoffen die we in thee en koffie doen om niet dikker te worden problemen kunnen veroorzaken die veel groter zijn dan die ze oplossen? Uit een recent onderzoek, door Nature gepubliceerd, blijkt dat muizen (arme muizen) die kunstmatige zoetstoffen kregen toegediend meer kans op metabole ziekten (zoals diabetes en obesitas) hebben dan muizen die deze stoffen niet kregen toegediend. Iets om bij stil te staan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor kunstmatig gezoete frisdranken. Uit veel onderzoeken blijkt bovendien dat deze suikervrije dranken, waar je gewoonlijk voor kiest omdat je aan de lijn denkt, vooral in de buikzone gaan zitten.

En dan zijn er nog de zogenaamde ‘transvetzuren‘. Ben je daar al mee bekend? Transvetzuren, vaak gewoon ‘transvetten’ genoemd, komen in veel fabrieksproducten voor. Kort gezegd wordt onverzadigd vet door ‘hydrogenering’ omgezet in verzadigd vet dat een hardere structuur heeft. Je kunt het zien als ‘omzetten van olie naar harde vetten’. Deze harde vetten worden gebruikt om te frituren en zorgen ervoor dat de producten langer houdbaar blijven. Voorbeelden van fabrieksvoedingsmiddelen die vaak transvetten bevatten zijn margarine, smeerbare voedingsmiddelen, crackers, gebak, koekjes en ijs (fabrieksijs dus). En verder zitten er veel transvetten in fast food (patat, hamburgers, gefrituurde snacks). Veel onderzoeken bevestigen, en dit is belangrijk, dat deze transvetten (heel) gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Verder, en hiermee komen we terug op ons ‘buikvet’, zouden ook zij bijdragen aan de ophoping van vet in de taille. Overigens zijn er ook natuurlijke transvetten; die zouden, zij het in kleinere hoeveelheden, in vlees en zuivel te vinden zijn.

Onderzoeken bevestigen bovendien dat een vleesrijk dieet, en dan hebben we het over wit en rood vlees, kan leiden tot een progressieve gewichtstoename in de tijd. De oplossing? Eet minder vlees. Onze dierenvrienden zullen ons er dankbaar voor zijn.

En dan moeten we, ter wille van je buikomvang, ook voedingsmiddelen als brood, pasta en rijst onder je aandacht brengen. Vermijd de ‘witte’ versie zoveel mogelijk en geef de voorkeur aan volkorenproducten en zilvervliesrijst. Veel onderzoeken leggen een verband tussen lichaamsvet en diëten die rijk zijn aan ‘witte’ koolhydraten. Omgekeerd blijkt uit onderzoeken dat er een verband is tussen een afname van lichaamsvet en ‘volkorenrijke’ voedingspatronen. Geef dus de voorkeur aan volkorenproducten en zilvervliesrijst, vaak nog lekkerder ook!

Kortom, als je lichamelijke vorm je lief is dan is er maar één oplossing: let niet alleen op de hoeveelheden die je eet maar ook op het type voedingsmiddelen. Zorg daarnaast voor voldoende lichaamsbeweging en heb een beetje geduld. Kom in actie.