Spaghetti aglio, olio e peperoncino in een ‘de luxe’ versie. Smullen!

Iedereen kent spaghetti aglio, olio e peperoncino. Spaghetti met knoflook, olie en Spaanse peper. Het is één van de bekendste Italiaanse recepten. En gemakkelijk ook! Je verhit de olie in een pan, voegt knoflook en Spaanse peper toe, laat het even fruiten en doet dan de spaghetti al dente erbij. Gemakkelijk en heerlijk. Maar… het kan nòg beter!

Met slechts enkele handelingen meer krijgt dit heerlijke Italiaanse recept het allure van een sterrenrestaurant. De knoflook en olie versmelten tot een crèmeachtige, zachte saus die heerlijk contrasteert met het pikante van de Spaanse peper. Dit is bovendien een fantastische basis voor spaghetti con le vongole (spaghetti met kokkels) of andere zeevruchten.

In het recept hieronder vind je geen hoeveelheden. Het is een Italian style recept. Het hangt namelijk helemaal van je eetlust en smaak af hoeveel pasta, hoeveel knoflook en hoeveel spaanse peper je gebruikt.

Het belangrijkste van dit recept is de uitvoering. Het is de gourmet variant van het klassieke aglio, olio e peperoncino recept. Veel Italianen kennen het zelfs niet!

Ingrediënten

Spaghetti

Knoflook

Olijfolie extravergine

Gedroogde spaanse pepertjes

Peterselie (voor de garnering)

Vers gemalen Parmezaanse kaas

Bereiding

Breng ruim water met zout aan de kook. Voeg de spaghetti toe als het water kookt. Houd de spaghetti goed in de gaten. Want op 2/3 van de kooktijd breng je de spaghetti over naar de pan waar je de spaghetti verder gaar kookt. Maar nu lopen we op de dingen vooruit.

Terwijl de spaghetti kookt, pel je de knoflook, snijd je teentjes doormidden en verwijder je – wat de Italianen zo mooi noemen – de ‘geest’, ofwel de kiem, de groene kern, van de knoflook. Fruit de teentjes knoflook met gesnipperde gedroogde pepertjes in olijfolie in een grote pan op een laag of middenhoog maar zeker niet te hoog vuur. De teentjes mogen niet verschrompelen. Zodra de teentjes knoflook zacht zijn, haal je ze uit de pan en plet je ze met de zijkant van een breed mes tot een mousse.

Nu komt het ‘geheim’ van dit recept. Doe de mousse terug in de pan en voeg een soeplepel kookwater uit de spaghettipan toe. De olie gaat schuimen of borrelen. Dit proces heet ‘emulsie’. Beweeg de pan op en neer zodat het goed schuimt. Voeg zo nodig nog wat kookwater toe en beweeg de pan opnieuw goed op en neer.

Zodra de spaghetti op 2/3 van de kooktijd is, breng je die met een tang of vork over naar de pan. Voeg steeds weer wat kookvocht toe zodat je spaghetti in de pan kan afkoken tot ‘al dente’. Als de spaghetti tegen al dente aanzit, voeg je geen kookvocht meer toe maar laat je de crème indikken. De spaghetti is klaar.

Serveer deze verrukkelijke spaghetti aglio, olio e peperoncino met fijn gehakte peterselie en Parmezaanse kaas. En een goed glas witte wijn natuurlijk!

Buon appetito!

