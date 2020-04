Kookrecept. ‘Zuppa inglese’. Eenvoudig maar verrukkelijk Italiaans dessert

‘Zuppa inglese’ (letterlijk: Engelse soep) is een verrukkelijk Italiaans dessert dat misschien niet zo bekend is als ‘tiramisu’ maar daar zeker niet voor onderdoet. Misschien is ‘zuppa inglese’ zelfs wel…

‘Zuppa inglese’ (letterlijk: Engelse soep) is een verrukkelijk Italiaans dessert dat misschien niet zo bekend is als ‘tiramisu’ maar daar zeker niet voor onderdoet. Misschien is ‘zuppa inglese’ zelfs wel iets lekkerder. In ieder geval is het luchtiger omdat er geen mascarponekaas aan te pas komt (maar melk). Bovendien zijn de eieren niet rauw maar gekookt waardoor dit dessert langer houdbaar is.

Gewoonlijk maak je ‘zuppa inglese’ met hotelcake maar wij varieerden op het thema door die cake te vervangen door savoiardi (lange vingers) waardoor je toch een beetje dat ‘tiramisu’-gevoel krijgt.

Zoals je hieronder ziet, zijn de ingrediënten heel eenvoudig (misschien heb je ze al allemaal in huis!) en is de bereiding ook simpel. Succes gegarandeerd!

Ingrediënten

75 gram suiker

vanillesuiker of vanillearoma

2 eetlepels maïzena

6 eierdooiers

1 liter melk

1 liter melk 90 gram chocolade (75%)

1 pak (circa 24 stuks) savoiardi (lange vingers)

amaretto di saronno of een andere likeur

Bereiding

Vermeng de suiker, de vanillesuiker en maïzena in een ruime kom.

Voeg de eierdooiers toe.

Klop het geheel op tot een zachte, schuimende lichtgele crème.

Voeg de melk toe en verwarm nu onder voortdurend doorroeren de crème.

Schenk de crème in een ruime koekenpan en breng deze onder voortdurend doorroeren aan de kook.

Je hebt nu een crème die in Italië ‘crema pasticcera’ (onze banketbakkersroom) wordt genoemd.

Schenk de helft van de banketbakkersroom in een aparte kom.

Voeg nu de chocolade die je in stukken hebt gebroken toe aan de hete crème en roer deze door totdat de chocolade gesmolten is. Klop de crème op tot een luchtige mousse.

Bedek nu de bodem van een schaal met savoiardi (lange vingers). Schenk de likeur erover en bedek het geheel met de chocolademousse.

Bedek de mousse met een nieuwe laag savoiardi. Schenk er opnieuw likeur over en bedek het geheel met de banketbakkersroom die je apart hebt gehouden.

Laat de ‘zuppa inglese’ minstens één dag in de ijskast rusten.

Je ‘zuppa inglese’ is klaar!

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET