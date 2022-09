De nieuwe PEUGEOT E‑308 en E‑308 SW

De nieuwe PEUGEOT 308 en 308 SW – die nu al beschikbaar zijn als geëlektrificeerde plug-in hybride – zijn vanaf 2023 ook leverbaar met 100% elektrische aandrijving. Daarmee is PEUGEOT de eerste Europese autofabrikant die een 100% elektrische stationwagen op de markt brengt. Beide elektrische modellen worden aangedreven door een volledig nieuw ontwikkelde elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk).

Afhankelijk van het uitrustingsniveau bedraagt de actieradius meer dan 400 kilometer (WLTP). Het tweevoudige aanbod is een compromisloos antwoord dat perfect aansluit op de behoeften van klanten in het C‑segment. Het onderscheidende design van de PEUGEOT 308 wordt gecombineerd met het voor PEUGEOT kenmerkende rijplezier en toonaangevende efficiëntie met een gemiddeld energieverbruik van slechts 12,7 kWh/100 km. De nieuwe PEUGEOT E‑308 en E‑308 SW komen medio 2023 op de markt in de uitvoeringen Allure en GT.



ALLURE. Het design van de nieuwe PEUGEOT E‑308 en E‑308 SW is geïnspireerd op het PEUGEOT‑DNA en op een dynamisch/chique referentiekader. De relatief lange motorkap versterkt het silhouet, de basislijnen zijn sensueel en scherp en het nieuwe merkembleem pronkt in de grille. De geoptimaliseerde voertuigarchitectuur komt de interieurruimte ten goede. De voorzijde wordt gekenmerkt door opvallende Matrix LED-koplampen en dagrijverlichting in de vorm van ‘slagtanden’, waarmee de PEUGEOT E‑308 en E‑308 SW onmiskenbaar tot de PEUGEOT-familie behoren.



De 100% elektrische modellen worden geleverd met speciale, nieuw ontwikkelde 18‑inch aluminium wielen met een uitstekende aerodynamische efficiëntie voor geoptimaliseerde prestaties.