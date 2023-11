Horoscoop 2024. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2024

Horoscoop 2024 Vissen

Tot het begin van de lente heb je het idee dat je niet op je waarde wordt geschat. Dit haalt het enthousiasme – zeker op je werk – er een beetje uit. Waak voor zelfmedelijden en pessimisme. Daar schiet je niets mee op. Uiteindelijk zal een verandering in je omgeving of zelfs een verandering van omgeving voor de eerste successen in dit nieuwe jaar zorgen. Dan keert ook de creativiteit die je al langere tijd in de steek heeft gelaten weer volop terug. Je doet er goed aan je door je passie te laten meeslepen. Het zou wel eens tot onverwachte resultaten kunnen leiden.

Vanaf half juli keert het tij definitief en ga je betere tijden tegemoet. Zorg er wel voor dat je er tegen die tijd klaar voor bent. Niet alleen op je werk maar ook in de liefde kun je op heerlijke momenten rekenen. Je voelt je onoverwinnelijk, klaar om met alles en iedereen de strijd aan te gaan. Deze houding zal je geen windeieren leggen.

