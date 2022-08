Kapselfoto’s en haartrends van korte herenkapsels voor 2023

Korte kapsels man herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Het is bijzonder hoe de haartrends voor de heren zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Maar al met al verbaast het ons niet dat we klassieke, korte herenkapsels voor 2023 gaan zien.

Laten we even terugblikken. Herinner je de al die hipster hoofden nog? Baarden, undercuts, superstrakke lijnen. Het was de triomf van de tondeuse. En de grote teleurstelling van de ’traditionele’ kappers die meenden dat hun vakmanschap hiermee werd uitgehold. Want scharen kwamen er even niet meer aan te pas. En fantasie ook niet. Iedereen liep met dezelfde hair look rond.

Dat we daarna een roep om ‘persoonlijkheid’ gingen horen, was nauwelijks een verrassing. Knippen met de schaar werd in ere hersteld en haarsnitten werden weer – meer dan ooit – op het gezicht van de persoon die onder dat haar schuilging, afgestemd.

Met deze ontwikkeling ontstond er niet alleen aandacht vormen en haarstyling maar ook voor texturen. Krullen kwamen in de mode. Ieder moest zoveel mogelijk halen uit zijn eigen haartextuur, want alleen zo draag je je persoonlijkheid uit.

Deze haartrend is nu ook nog in zwang maar ondertussen hebben we nog wel een ander tussenstation gepasseerd: dat van de haarmatjes, de mullets. Met de terugkeer van de jaren ’90 (en daarmee indirect de jaren ’70) kwamen laagjeskapsels terug in beeld. En ook de al genoemde nektapijtjes.

Maar uiteindelijk is ook die trend weer afgezwakt (er is wel iets van blijven hangen). Maar die hang naar persoonlijkheid en het respect voor eigen texturen is blijven hangen. Dit levert een heel divers beeld aan herenkapsels op: halflange kapsels, grote volumes, maar ook… en dat zal niemand verbazen een terugkeer naar wat klassiekere korte herenkapsels voor 2023.

In deze korte herenkapsels voor winter 2022 2023 staat de textuur van je haar, zoals je al verwacht had, centraal. Dus – laten we een voorbeeld geven – heb je krullend haar en ga je voor kort, ga dan niet die krullen uitroeien maar ga voor een zodanige snit dat je haar zijn eigen natuurlijke beweging kan blijven volgen.

De meest geliefde klassieke herenkapsels zijn nog steeds: bovenop wat langer haar en kort haar in de nek, maar de zijkanten worden voor winter 2022 2023 over het algemeen iets langer. Ook al hoeft dat niet per se. Lengteverschillen mogen nog steeds. Want dat ‘afstemmen op de persoon’ betekent niet alleen dat je naar je gezichtsvorm kijkt maar ook – vooral naar je eigen persoonlijkheid – en je persoonlijke smaak.

De korte herenkapsels voor 2023 laten zich daarom niet in één enkele trend vangen want iedereen is uniek. Zo komt het we behalve klassieke korte herenkapsels voor 2023 ook korte kapsels zien die gebleekt zijn. En misschien zelfs wel gestraightened haar! Want als jij vindt dat dat bij je past, dan moet je daarvoor gaan.

